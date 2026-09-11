Телевизор Starwind 43" SW-LED43UG400 стальной
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Характеристики
Описание товара Телевизор Starwind 43" SW-LED43UG400 стальной
SW-LED43UG400– это умный телевизор нового поколения, оснащённый полностью русифицированной операционной системой «Яндекс.ТВ» с интуитивным интерфейсом и удобным голосовым управлением. Экран устройства имеет диагональ 139 см и разрешение 3840х2160 в формате 4K Ultra HD с оптимальными значениями контрастности, яркости и времени отклика пикселя. Изображение на нём выглядит живым, сбалансированным и насыщенным. Благодаря частоте обновления 60 Гц, которая стала стандартом современных устройств подобного типа, даже динамичные спортивные матчи с обилием двигающихся объектов и актуальные видеоигры смотрятся плавно и чётко. Углы обзора телевизора по горизонтали и вертикали составляют 178 градусов. Телевизор работает под управлением новейшей операционной системы «Яндекс.ТВ». Прибор использует функции Smart TV, в том числе способен подключаться по WI-FI к Интернету для воспроизведения контента на стриминговых платформах. Чтобы принимать каналы в различных диапазонах частот, в устройстве предусмотрено несколько тюнеров. Для подключения полезной периферии данная модель имеет 3 порта HDMI - под ПК, ноутбуки и приставки, 2 входа USB - под флеш-накопители памяти и жёсткие диски, а также Bluetooth-модуль для беспроводного соединения. Чтобы управлять интерфейсом, можно использовать пульт ДУ, идущий в комплекте, или специальное приложение на смартфон. Качественный и прозрачный звук в SW-LED43UG400 обеспечивается двумя стереодинамиками по 8 Вт с поддержкой технологии Surround Sound.
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