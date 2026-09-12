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Телевизор LED Hyundai 43" H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LED Hyundai 43" H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 16
Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
  • Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
  • Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
  • Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
  • Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
  • Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 16
  • Телевизор LED Hyundai 43&quot; H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699360
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200x200
Входы
антенный, композитный, usb, ethernet
Выходы
оптический spdif, наушники
Особенности дизайна
Безрамочный
Особенности звука
цифровое шумоподавление
Поверхность экрана
матовая
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
956.5x555.9x86.1
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, ethernet, spdif
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х96х56
Вес, кг.
6.1

Описание товара Телевизор LED Hyundai 43" H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Телевизор LED Hyundai 43" H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Отзывы о товаре Телевизор LED Hyundai 43" H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200x200
Входы
антенный, композитный, usb, ethernet
Выходы
оптический spdif, наушники
Особенности дизайна
Безрамочный
Особенности звука
цифровое шумоподавление
Поверхность экрана
матовая
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
956.5x555.9x86.1
Развернуть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, ethernet, spdif
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LED Hyundai 43" H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED Hyundai 43" H-LED43BU7009 Android TV Frameless черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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