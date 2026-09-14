Top.Mail.Ru
Телевизор Hisense 50A6S RU 50" 4K UltraHD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Hisense 50A6S RU 50" 4K UltraHD черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 1
Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 2
Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 3
Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 4
Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 5
Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 6
Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 7
Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 8
Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 9
Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 10
Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 1
  • Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 2
  • Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 3
  • Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 4
  • Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 5
  • Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 6
  • Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 7
  • Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 8
  • Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 9
  • Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 10
  • Телевизор Hisense 50A6S RU 50&quot; 4K UltraHD черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736105
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.8х0.11
Вес, кг.
11.34

Описание товара Телевизор Hisense 50A6S RU 50" 4K UltraHD черный

Hisense с диагональю 50 дюймов (127 см) создаёт настоящее кинопространство у вас дома. Чёткое изображение с разрешением 3840х2160 порадует мельчайшими деталями, а технология Direct LED обеспечивает сочную картинку с равномерной яркостью по всему экрану. Телевизор поддерживает Wi-Fi — легко выходите онлайн и наслаждайтесь любимыми сериалами и фильмами через удобную операционную систему HomeOS. Два USB-порта позволяют подключать сразу несколько устройств для просмотра фото, видео или воспроизведения музыки. Телевизор весит всего 8 кг — легко переместить или установить, а с подставкой разница всего в 200 г. Классический черный цвет впишется в любой интерьер, а энергопотребление 110 Вт заботится об экономии. Современный телевизор для больших впечатлений!

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 50A6S RU 50" 4K UltraHD черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Описание
Hisense с диагональю 50 дюймов (127 см) создаёт настоящее кинопространство у вас дома. Чёткое изображение с разрешением 3840х2160 порадует мельчайшими деталями, а технология Direct LED обеспечивает сочную картинку с равномерной яркостью по всему экрану. Телевизор поддерживает Wi-Fi — легко выходите онлайн и наслаждайтесь любимыми сериалами и фильмами через удобную операционную систему HomeOS. Два USB-порта позволяют подключать сразу несколько устройств для просмотра фото, видео или воспроизведения музыки. Телевизор весит всего 8 кг — легко переместить или установить, а с подставкой разница всего в 200 г. Классический черный цвет впишется в любой интерьер, а энергопотребление 110 Вт заботится об экономии. Современный телевизор для больших впечатлений!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hisense 50A6S RU 50" 4K UltraHD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...