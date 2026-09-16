Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55" (L55MB-ARU)
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Характеристики
Описание товара Телевизор Xiaomi LED A 55 2026 55" (L55MB-ARU)
Откройте для себя потрясающее качество изображения и звука с этим стильным 55-дюймовым телевизором Xiaomi. Идеальное решение для большой гостиной и ценителей ярких впечатлений. Яркое 4K UHD изображение с максимальной четкостью 55-дюймовый экран с разрешением 4K UHD (3840?2160) подарит живую и детализированную картинку. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен. Углы обзора 178°/178° сохраняют насыщенность и контрастность вне зависимости от положения зрителя. Мощный и быстрый Android TV с обширными возможностями В основе — современный четырёхъядерный процессор Quad Core A55 и графический ускоритель Mali G52 MC1 , которые обеспечивают быструю и стабильную работу. Android TV предоставляет доступ к тысячам приложений, удобное голосовое управление и интуитивный интерфейс. Кристально чистый объемный звук Поддержка Dolby Audio, DTS-X и DTS и динамики мощностью 2?10 Вт создают насыщенное и глубокое звучание — полный эффект погружения. Полный набор современных интерфейсов Все необходимые подключения — 3 HDMI , USB , AV , LAN , оптический выход ( Optical Out ) и CI+ слот. Для удобства доступны Bluetooth и Wi-Fi . Стильный и надежный дизайн Металлическая рамка чёрного цвета придаёт премиальный внешний вид и долговечность. Крепление VESA 200?300 мм обеспечивает удобство настенного монтажа. Почему выбирают Xiaomi A 2026 55"? Большой 55-дюймовый экран для полного погружения Высокое качество изображения и плавность движения Умный Android TV с широкими возможностями Объемный звук с поддержкой Dolby и DTS Стильный металлический корпус и удобное крепление Выбирайте Xiaomi A 2026 55" — комфорт и качество на новом уровне!
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