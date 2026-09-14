Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 50LED-9212/UTS2C 50" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный
Телевизоры BBK с диагональю 50 дюймов и разрешением экрана 3840x2160 представляют собой современное решение для каждой гостиной. Модель оснащена передовой технологией QLED, обеспечивающей насыщенные цвета и высокую яркость изображения, что позволяет наслаждаться непревзойденным качеством картинки в разрешении 4K UHD. Телевизор поддерживает различные цифровые тюнеры, в том числе DVB-C, DVB-S2 и DVB-T2, что обеспечивает широкий выбор телеканалов и стабильное качество приема сигнала. Операционная система Android TV и функции Smart TV расширяют возможности устройства, позволяя пользоваться разнообразными приложениями и смотреть потоковое видео через интернет. Поддержка Wi-Fi позволяет подключаться к домашней сети и использовать все возможности Smart TV без лишних проводов. Эта модель изготавливается в России и отличается стильным черным дизайном, который гармонично впишется в любой интерьер. Вес без подставки составляет 8,2 кг, что делает его достаточно легким и удобным для установки. Телевизор обладает частотой обновления 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение движения в динамичных сценах. Аудиосистема с выходной суммарной мощностью 16 Вт обеспечивает чистый и мощный звук, заполняя пространство насыщенными и объемными звуковыми эффектами. Телевизоры BBK — это сочетание передовых технологий, современного дизайна и доступной цены, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит качество и функциональность.
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