Телевизор Polarline 32PL12TC
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Характеристики
Описание товара Телевизор Polarline 32PL12TC
Телевизор Polar Music International A.B. — это умное сочетание стильного минимализма и удобного функционала для пользователей, ищущих надежное и доступное решение для домашнего использования. Бренд Polar выпустил эту модель в 2019 году, сосредоточив внимание на базовых потребностях потребителей, предлагая качественное изображение и удобство в эксплуатации. С диагональю 32 дюйма и разрешением экрана 1366x768, этот телевизор предлагает четкое и насыщенное изображение, подходящее для просмотра различных видов контента. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавность изображения при просмотре телепередач и фильмов. Телевизор поддерживает крепление на стену благодаря совместимости со стандартом VESA 200x100, что позволяет экономить место и адаптировать устройство под любой интерьер. Вес модели без подставки составляет всего 4 кг, а с подставкой — 4,2 кг, что обеспечивает легкость установки и перемещения. По части подключения, телевизор оснащен тремя HDMI-портами и двумя USB-портами, что значительно расширяет возможности подключения дополнительных устройств. Отсутствие поддержки Wi-Fi и Smart TV компенсируется простой и интуитивно понятной эксплуатацией, которая подойдет пользователям, предпочитающим традиционное телевидение или использование внешних медиаплееров. Аудиосистема телевизора обладает суммарной выходной мощностью в 16 Вт, что обеспечивает чистое воспроизведение звука для комфортного просмотра контента. Энергопотребление в 41 Вт делает эту модель энергоэффективной и экономичной в использовании. Телевизор Polar Music International A.B. станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство с базовыми функциями и стильным дизайном.
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