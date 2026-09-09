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Телевизор Polarline 32PL12TC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Polarline 32PL12TC

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Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 1
Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 2
Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 3
Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 4
Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 5
Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 6
Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 7
Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 8
Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 9
Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 10
Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 11
Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 12
Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
  • Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 1
  • Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 2
  • Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 3
  • Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 4
  • Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 5
  • Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 6
  • Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 7
  • Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 8
  • Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 9
  • Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 10
  • Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 11
  • Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 12
  • Телевизор Polarline 32PL12TC - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275721
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Аксессуары для Телевизор Polarline 32PL12TC



Характеристики

Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
41
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
40х35х8
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор Polarline 32PL12TC

Телевизор Polar Music International A.B. — это умное сочетание стильного минимализма и удобного функционала для пользователей, ищущих надежное и доступное решение для домашнего использования. Бренд Polar выпустил эту модель в 2019 году, сосредоточив внимание на базовых потребностях потребителей, предлагая качественное изображение и удобство в эксплуатации. С диагональю 32 дюйма и разрешением экрана 1366x768, этот телевизор предлагает четкое и насыщенное изображение, подходящее для просмотра различных видов контента. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавность изображения при просмотре телепередач и фильмов. Телевизор поддерживает крепление на стену благодаря совместимости со стандартом VESA 200x100, что позволяет экономить место и адаптировать устройство под любой интерьер. Вес модели без подставки составляет всего 4 кг, а с подставкой — 4,2 кг, что обеспечивает легкость установки и перемещения. По части подключения, телевизор оснащен тремя HDMI-портами и двумя USB-портами, что значительно расширяет возможности подключения дополнительных устройств. Отсутствие поддержки Wi-Fi и Smart TV компенсируется простой и интуитивно понятной эксплуатацией, которая подойдет пользователям, предпочитающим традиционное телевидение или использование внешних медиаплееров. Аудиосистема телевизора обладает суммарной выходной мощностью в 16 Вт, что обеспечивает чистое воспроизведение звука для комфортного просмотра контента. Энергопотребление в 41 Вт делает эту модель энергоэффективной и экономичной в использовании. Телевизор Polar Music International A.B. станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство с базовыми функциями и стильным дизайном.

Отзывы о товаре Телевизор Polarline 32PL12TC




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Характеристики
Бренд
Polar Music International A.B.
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
41
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор Polar Music International A.B. — это умное сочетание стильного минимализма и удобного функционала для пользователей, ищущих надежное и доступное решение для домашнего использования. Бренд Polar выпустил эту модель в 2019 году, сосредоточив внимание на базовых потребностях потребителей, предлагая качественное изображение и удобство в эксплуатации. С диагональю 32 дюйма и разрешением экрана 1366x768, этот телевизор предлагает четкое и насыщенное изображение, подходящее для просмотра различных видов контента. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавность изображения при просмотре телепередач и фильмов. Телевизор поддерживает крепление на стену благодаря совместимости со стандартом VESA 200x100, что позволяет экономить место и адаптировать устройство под любой интерьер. Вес модели без подставки составляет всего 4 кг, а с подставкой — 4,2 кг, что обеспечивает легкость установки и перемещения. По части подключения, телевизор оснащен тремя HDMI-портами и двумя USB-портами, что значительно расширяет возможности подключения дополнительных устройств. Отсутствие поддержки Wi-Fi и Smart TV компенсируется простой и интуитивно понятной эксплуатацией, которая подойдет пользователям, предпочитающим традиционное телевидение или использование внешних медиаплееров. Аудиосистема телевизора обладает суммарной выходной мощностью в 16 Вт, что обеспечивает чистое воспроизведение звука для комфортного просмотра контента. Энергопотребление в 41 Вт делает эту модель энергоэффективной и экономичной в использовании. Телевизор Polar Music International A.B. станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство с базовыми функциями и стильным дизайном.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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