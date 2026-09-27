Телевизор ASANO LCD 32" 32LH1110T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 330057
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, 3 x HDMI, 2 x USB, VGA, компонентный
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный), mini-Jack (3.5 мм) наушники
Особенности звука
объемное звучание (Surround), стереозвук
Поддержка HDR
нет
Разрешение, пикселей
1366x768
Серия
Asano 32LH1110T
Тип экрана
LED
Год выпуска
2019
Комплектация
Телевизор, кабель питания, подставка, пульт ДУ, батарейки, винты, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, SCART, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х50х12
Вес, кг.
5.2
Описание товара Телевизор ASANO LCD 32" 32LH1110T
Окунитесь в мир кино с Asano 32LH1110T! Наслаждайтесь просмотром любимых фильмов и передач на ярком 32-дюймовом (80 см) экране! Asano 32LH1110T подарит сказочные цвета и эффектный контраст. Изображение будет четким с проработкой всех деталей благодаря хорошему разрешению 720p HD. Устройство поддерживает стандарт DVB-T2 – у вас будет возможность смотреть цифровое телевидение с изумительной картинкой. 2 USB входа дадут возможность воспроизводить кино с флешки, жесткого диска или мобильных устройств.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, 3 x HDMI, 2 x USB, VGA, компонентный
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный), mini-Jack (3.5 мм) наушники
Особенности звука
объемное звучание (Surround), стереозвук
Поддержка HDR
нет
Разрешение, пикселей
1366x768
Серия
Asano 32LH1110T
Тип экрана
LED
Год выпуска
2019
Комплектация
Телевизор, кабель питания, подставка, пульт ДУ, батарейки, винты, документация
Цвет
черный
Развернуть
Диагональ, дюймы
32
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, SCART, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Окунитесь в мир кино с Asano 32LH1110T! Наслаждайтесь просмотром любимых фильмов и передач на ярком 32-дюймовом (80 см) экране! Asano 32LH1110T подарит сказочные цвета и эффектный контраст. Изображение будет четким с проработкой всех деталей благодаря хорошему разрешению 720p HD. Устройство поддерживает стандарт DVB-T2 – у вас будет возможность смотреть цифровое телевидение с изумительной картинкой. 2 USB входа дадут возможность воспроизводить кино с флешки, жесткого диска или мобильных устройств.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор ASANO LCD 32" 32LH1110T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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