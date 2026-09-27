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Телевизор ASANO LCD 32" 32LH1110T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор ASANO LCD 32" 32LH1110T

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Телевизор ASANO LCD 32&quot; 32LH1110T - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
3
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  • Телевизор ASANO LCD 32&quot; 32LH1110T - фото 2
  • Телевизор ASANO LCD 32&quot; 32LH1110T - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 330057
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Аксессуары для Телевизор ASANO LCD 32" 32LH1110T



Характеристики

Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, 3 x HDMI, 2 x USB, VGA, компонентный
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный), mini-Jack (3.5 мм) наушники
Особенности звука
объемное звучание (Surround), стереозвук
Поддержка HDR
нет
Разрешение, пикселей
1366x768
Серия
Asano 32LH1110T
Тип экрана
LED
Год выпуска
2019
Комплектация
Телевизор, кабель питания, подставка, пульт ДУ, батарейки, винты, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, SCART, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х50х12
Вес, кг.
5.2

Описание товара Телевизор ASANO LCD 32" 32LH1110T

Окунитесь в мир кино с Asano 32LH1110T! Наслаждайтесь просмотром любимых фильмов и передач на ярком 32-дюймовом (80 см) экране! Asano 32LH1110T подарит сказочные цвета и эффектный контраст. Изображение будет четким с проработкой всех деталей благодаря хорошему разрешению 720p HD. Устройство поддерживает стандарт DVB-T2 – у вас будет возможность смотреть цифровое телевидение с изумительной картинкой. 2 USB входа дадут возможность воспроизводить кино с флешки, жесткого диска или мобильных устройств.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO LCD 32" 32LH1110T




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Характеристики
Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, 3 x HDMI, 2 x USB, VGA, компонентный
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный), mini-Jack (3.5 мм) наушники
Особенности звука
объемное звучание (Surround), стереозвук
Поддержка HDR
нет
Разрешение, пикселей
1366x768
Серия
Asano 32LH1110T
Тип экрана
LED
Год выпуска
2019
Комплектация
Телевизор, кабель питания, подставка, пульт ДУ, батарейки, винты, документация
Цвет
черный
Развернуть
Диагональ, дюймы
32
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, SCART, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Описание
Окунитесь в мир кино с Asano 32LH1110T! Наслаждайтесь просмотром любимых фильмов и передач на ярком 32-дюймовом (80 см) экране! Asano 32LH1110T подарит сказочные цвета и эффектный контраст. Изображение будет четким с проработкой всех деталей благодаря хорошему разрешению 720p HD. Устройство поддерживает стандарт DVB-T2 – у вас будет возможность смотреть цифровое телевидение с изумительной картинкой. 2 USB входа дадут возможность воспроизводить кино с флешки, жесткого диска или мобильных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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