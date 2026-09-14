Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) 32" LED FULL HD черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737882
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х10
Вес, кг.
4.22
Описание товара Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) 32" LED FULL HD черный
Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) с диагональю 32" подходит для просмотра фильмов и сериалов в гостиной или на кухне. Разрешение Full HD и LED-подсветка Direct LED создают яркое и чёткое изображение, а встроенный Смарт ТВ на базе YaOS расширяет мультимедийные возможности и доступ к онлайн-сервисам.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Недорогие 32", Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Алисой, 32" с Алисой, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, 32" без Смарт ТВ, на кухню, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 300 руб.2575 руб. в СплитТелевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32" HD LED Smart Яндекс.ТВ белый
-
В наличииЦена 10 540 руб.2635 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LF1130S
-
В наличииЦена 10 870 руб.2718 руб. в СплитТелевизор Sber SDX-32H3114 32" HD LED Smart Салют ТВ Frameless ч...
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитТелевизор Asano 32LH7011T(Smart,белый)
-
В наличииЦена 11 930 руб.2983 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LH7010T
-
В наличииЦена 12 040 руб.3010 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LH7030S(Smart)
-
В наличииЦена 12 040 руб.3010 руб. в СплитТелевизор BQ 40F40B Black
-
В наличииЦена 13 350 руб.3338 руб. в СплитТелевизор Polarline 40PL51TC
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF1010T
-
В наличииЦена 13 970 руб.3493 руб. в СплитТелевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz D...
-
В наличииЦена 14 170 руб.3543 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32" (L32MB-ARU KZ)
-
В наличииЦена 14 190 руб.3548 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A4S RU 32" HD черный
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
56
Страна производитель
Китай
Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) с диагональю 32" подходит для просмотра фильмов и сериалов в гостиной или на кухне. Разрешение Full HD и LED-подсветка Direct LED создают яркое и чёткое изображение, а встроенный Смарт ТВ на базе YaOS расширяет мультимедийные возможности и доступ к онлайн-сервисам.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Недорогие 32", Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Алисой, 32" с Алисой, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, 32" без Смарт ТВ, на кухню, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Недорогие 32", Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Алисой, 32" с Алисой, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, 32" без Смарт ТВ, на кухню, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) 32" LED FULL HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) 32" LED FULL HD черный