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Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32" FULL HD LED черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32" FULL HD LED черный

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Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32&quot; FULL HD LED черный - фото 1
Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32&quot; FULL HD LED черный - фото 2
Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32&quot; FULL HD LED черный - фото 3
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Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32&quot; FULL HD LED черный - фото 7
Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32&quot; FULL HD LED черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Количество HDMI
2
Количество USB
1
  • Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32&quot; FULL HD LED черный - фото 1
  • Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32&quot; FULL HD LED черный - фото 2
  • Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32&quot; FULL HD LED черный - фото 3
  • Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32&quot; FULL HD LED черный - фото 4
  • Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32&quot; FULL HD LED черный - фото 5
  • Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32&quot; FULL HD LED черный - фото 6
  • Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32&quot; FULL HD LED черный - фото 7
  • Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32&quot; FULL HD LED черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730223
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
стандартный пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (коаксиальный), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), компонентный, стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х49х9
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32" FULL HD LED черный

Телевизор BBK с диагональю экрана 32 дюйма (81 см) — это идеальный выбор для тех, кто ищет качественное изображение и простоту использования. Устройство выполнено в стильном черном корпусе и оснащено технологией Direct LED, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета. Разрешение экрана 1366x768 (HD 720p) делает его подходящим для просмотра разнообразного контента с высокой четкостью. Модель поддерживает все основные стандарты цифрового вещания, включая DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S, что позволяет вам наслаждаться широким выбором телеканалов. Телевизор оснащен двумя HDMI-разъемами и одним USB-портом, что дает возможность подключать различные внешние устройства, такие как медиаплееры, игровые консоли или флеш-накопители. С общей выходной мощностью аудиосистемы в 20 Вт, телевизор обеспечивает чистый и объемный звук, который улучшит ваше впечатление от просмотра фильмов или телепередач. Энергопотребление устройства составляет всего 55 Вт, что делает его экономичным выбором для повседневного использования. Телевизор BBK легко можно закрепить на стене с помощью стандартного крепления VESA 100x100, что позволяет органично вписать его в любой интерьер. Производимый в Китае, этот телевизор сочетает в себе продуманные характеристики и надежность от бренда BBK, предоставляя высокое качество по доступной цене.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32" FULL HD LED черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
стандартный пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка Smart TV
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Развернуть
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (коаксиальный), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), компонентный, стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
55
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK с диагональю экрана 32 дюйма (81 см) — это идеальный выбор для тех, кто ищет качественное изображение и простоту использования. Устройство выполнено в стильном черном корпусе и оснащено технологией Direct LED, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета. Разрешение экрана 1366x768 (HD 720p) делает его подходящим для просмотра разнообразного контента с высокой четкостью. Модель поддерживает все основные стандарты цифрового вещания, включая DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S, что позволяет вам наслаждаться широким выбором телеканалов. Телевизор оснащен двумя HDMI-разъемами и одним USB-портом, что дает возможность подключать различные внешние устройства, такие как медиаплееры, игровые консоли или флеш-накопители. С общей выходной мощностью аудиосистемы в 20 Вт, телевизор обеспечивает чистый и объемный звук, который улучшит ваше впечатление от просмотра фильмов или телепередач. Энергопотребление устройства составляет всего 55 Вт, что делает его экономичным выбором для повседневного использования. Телевизор BBK легко можно закрепить на стене с помощью стандартного крепления VESA 100x100, что позволяет органично вписать его в любой интерьер. Производимый в Китае, этот телевизор сочетает в себе продуманные характеристики и надежность от бренда BBK, предоставляя высокое качество по доступной цене.
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