Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32" FULL HD LED черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 32LEM-1097/FTS2C 32" FULL HD LED черный
Телевизор BBK с диагональю экрана 32 дюйма (81 см) — это идеальный выбор для тех, кто ищет качественное изображение и простоту использования. Устройство выполнено в стильном черном корпусе и оснащено технологией Direct LED, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета. Разрешение экрана 1366x768 (HD 720p) делает его подходящим для просмотра разнообразного контента с высокой четкостью. Модель поддерживает все основные стандарты цифрового вещания, включая DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S, что позволяет вам наслаждаться широким выбором телеканалов. Телевизор оснащен двумя HDMI-разъемами и одним USB-портом, что дает возможность подключать различные внешние устройства, такие как медиаплееры, игровые консоли или флеш-накопители. С общей выходной мощностью аудиосистемы в 20 Вт, телевизор обеспечивает чистый и объемный звук, который улучшит ваше впечатление от просмотра фильмов или телепередач. Энергопотребление устройства составляет всего 55 Вт, что делает его экономичным выбором для повседневного использования. Телевизор BBK легко можно закрепить на стене с помощью стандартного крепления VESA 100x100, что позволяет органично вписать его в любой интерьер. Производимый в Китае, этот телевизор сочетает в себе продуманные характеристики и надежность от бренда BBK, предоставляя высокое качество по доступной цене.
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