Телевизор LED Digma 32" DM-LED32SBB34 Салют ТВ Frameless Metal черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Разрешение экрана
1366x768
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699339
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200x200
Входы
Wi-Fi, AV, Bluetooth, 2 x HDMI, RJ-45, USB
Особенности дизайна
frameless metal
Поддержка HDR
hdr10
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
718x468x180
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Разрешение экрана
1366x768
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
wi-fi, av, bluetooth, 2 x hdmi, rj-45, usb
Количество HDMI
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х72х47
Вес, кг.
5.3
Описание товара Телевизор LED Digma 32" DM-LED32SBB34 Салют ТВ Frameless Metal черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
телевизор led digma 32 dm-led32sbb34 - это компактный и функциональный телевизор с диагональю 32 дюйма, разрешением hd 1366x768 и частотой обновления 60 гц. он поддерживает smart tv на платформе салют тв, имеет wi-fi и bluetooth для подключения к интернету и устройствам. телевизор оснащен двумя hdmi-портами и поддерживает различные телевизионные стандарты, включая dvb-t2. дизайн телевизора выполнен в металлическом корпусе без рамки, что делает его стильным дополнением к любой комнате.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200x200
Входы
Wi-Fi, AV, Bluetooth, 2 x HDMI, RJ-45, USB
Особенности дизайна
frameless metal
Поддержка HDR
hdr10
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
718x468x180
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Развернуть
Разрешение экрана
1366x768
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
wi-fi, av, bluetooth, 2 x hdmi, rj-45, usb
Количество HDMI
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
телевизор led digma 32 dm-led32sbb34 - это компактный и функциональный телевизор с диагональю 32 дюйма, разрешением hd 1366x768 и частотой обновления 60 гц. он поддерживает smart tv на платформе салют тв, имеет wi-fi и bluetooth для подключения к интернету и устройствам. телевизор оснащен двумя hdmi-портами и поддерживает различные телевизионные стандарты, включая dvb-t2. дизайн телевизора выполнен в металлическом корпусе без рамки, что делает его стильным дополнением к любой комнате.
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Телевизор LED Digma 32" DM-LED32SBB34 Салют ТВ Frameless Metal черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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