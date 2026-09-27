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Телевизор Asano 24" 24LH7011T White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Asano 24" 24LH7011T White

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Телевизор Asano 24&quot; 24LH7011T White - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
23.6
HD-формат
HD
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
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  • Телевизор Asano 24&quot; 24LH7011T White - фото 2
  • Телевизор Asano 24&quot; 24LH7011T White - фото 3
  • Телевизор Asano 24&quot; 24LH7011T White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292761
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Аксессуары для Телевизор Asano 24" 24LH7011T White



Характеристики

Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, компонентный, VGA, HDMI, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
Выходы
коаксиальный
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
PAL/SECAM
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
23.6
HD-формат
HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х44х10
Вес, кг.
3.4

Описание товара Телевизор Asano 24" 24LH7011T White

ASANO – японский бренд, существующий с 1978 года. К настоящему моменту по всему миру продано более 40 миллионов устройств. Такая популярность бренда объясняется отличным соотношением «цена – качество» и надежностью. Техника проходит строгий технический контроль на всех этапах производства. Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 60 см. Модель Asano 24LH7011T выполнена в белом цвете, обладает экраном с разрешением 1366x768 (HD), гостиничным режимом, родительским контролем, поддержкой Smart TV, операционной системой Android.

Отзывы о товаре Телевизор Asano 24" 24LH7011T White




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Характеристики
Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, компонентный, VGA, HDMI, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
Выходы
коаксиальный
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
PAL/SECAM
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
23.6
Развернуть
HD-формат
HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
36
Страна производитель
Китай
Описание
ASANO – японский бренд, существующий с 1978 года. К настоящему моменту по всему миру продано более 40 миллионов устройств. Такая популярность бренда объясняется отличным соотношением «цена – качество» и надежностью. Техника проходит строгий технический контроль на всех этапах производства. Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 60 см. Модель Asano 24LH7011T выполнена в белом цвете, обладает экраном с разрешением 1366x768 (HD), гостиничным режимом, родительским контролем, поддержкой Smart TV, операционной системой Android.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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