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Телевизор Polarline 24PL51TC-SM(Smart) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Polarline 24PL51TC-SM(Smart)

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Polarline 24PL51TC-SM(Smart) - фото 1
  • Телевизор Polarline 24PL51TC-SM(Smart) - фото 2
  • Телевизор Polarline 24PL51TC-SM(Smart) - фото 3
  • Телевизор Polarline 24PL51TC-SM(Smart) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365950
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Аксессуары для Телевизор Polarline 24PL51TC-SM(Smart)



Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Комплектация
настольная подставка, пульт ДУ, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
59.94
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
25
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
40х30х5
Вес, кг.
3.21

Описание товара Телевизор Polarline 24PL51TC-SM(Smart)

Телевизоры Polarline - это идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Модель с диагональю 24 дюйма станет отличным выбором для кухни, спальни или небольшой гостиной. Телевизор оснащен операционной системой Android TV, предоставляющей доступ к разнообразным приложениям и контенту, а также поддержкой Smart TV, что расширяет возможности пользователя для развлечений и отдыха. Благодаря легкому весу — всего 2,4 кг без подставки и 2,6 кг с подставкой — Polarline можно легко перемещать по дому. Возможность крепления на стену по стандарту VESA 100x100 позволяет удобно разместить телевизор в любом помещении. Частота обновления экрана составляет 50 Гц, что обеспечивает качественное изображение без задержек. Телевизор оборудован двумя портами HDMI и двумя портами USB, которые позволяют подключать различные устройства для полного погружения в мультимедийный мир. Поддержка Wi-Fi дает возможность легко подключаться к интернету для просмотра потокового видео. Система аудио, имеющая суммарную мощность 6 Вт, обеспечивает качественное звучание для просмотра фильмов и телепередач. Энергопотребление модели составляет всего 25 Вт, что делает её экономичным вариантом для длительного использования. Выпущенный в 2019 году, телевизор Polarline сочетает в себе надежность и актуальные функции, удовлетворяющие потребности современных пользователей.

Отзывы о товаре Телевизор Polarline 24PL51TC-SM(Smart)




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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Комплектация
настольная подставка, пульт ДУ, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Диагональ экрана, см
59.94
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
6
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
25
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизоры Polarline - это идеальное сочетание современных технологий и стильного дизайна. Модель с диагональю 24 дюйма станет отличным выбором для кухни, спальни или небольшой гостиной. Телевизор оснащен операционной системой Android TV, предоставляющей доступ к разнообразным приложениям и контенту, а также поддержкой Smart TV, что расширяет возможности пользователя для развлечений и отдыха. Благодаря легкому весу — всего 2,4 кг без подставки и 2,6 кг с подставкой — Polarline можно легко перемещать по дому. Возможность крепления на стену по стандарту VESA 100x100 позволяет удобно разместить телевизор в любом помещении. Частота обновления экрана составляет 50 Гц, что обеспечивает качественное изображение без задержек. Телевизор оборудован двумя портами HDMI и двумя портами USB, которые позволяют подключать различные устройства для полного погружения в мультимедийный мир. Поддержка Wi-Fi дает возможность легко подключаться к интернету для просмотра потокового видео. Система аудио, имеющая суммарную мощность 6 Вт, обеспечивает качественное звучание для просмотра фильмов и телепередач. Энергопотребление модели составляет всего 25 Вт, что делает её экономичным вариантом для длительного использования. Выпущенный в 2019 году, телевизор Polarline сочетает в себе надежность и актуальные функции, удовлетворяющие потребности современных пользователей.
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Отзывы


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