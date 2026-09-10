Телевизор Polarline 32" 32PL54TC черный
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Аксессуары для Телевизор Polarline 32" 32PL54TC черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Polarline 32" 32PL54TC черный
Телевизор Polarline 32PL54TC черный (32", FullHD, 50Гц) обладает оптимальным форматом экрана 1080p (Full HD) и диагональю 32 ", а также хорошим разрешением 1920x1080. Частота обновления экрана 50 Гц универсальна для данной техники. У телевизора есть функции и преимущества, благодаря которым он выделяется среди других моделей: мощный звук в и лаконичный черный цвет корпуса. На экране можно видеть четкую и яркую картинку, которую обеспечивает матрица LED. Благодаря оригинальному дизайну эта модель будет отлично смотреться практически в любой квартире, офисе или в другом помещении. Телевизор Polarline 32PL54TC черный (32", FullHD, 50Гц) можно купить в интернет-магазине с удобной доставкой и по доступной цене.
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