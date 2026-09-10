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Телевизор Polarline 32" 32PL54TC черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Polarline 32" 32PL54TC черный

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
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  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL54TC черный - фото 12
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL54TC черный - фото 13
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  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL54TC черный - фото 29
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL54TC черный - фото 30
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL54TC черный - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 425882
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Аксессуары для Телевизор Polarline 32" 32PL54TC черный



Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
да
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х55х7
Вес, кг.
8

Описание товара Телевизор Polarline 32" 32PL54TC черный

Телевизор Polarline 32PL54TC черный (32", FullHD, 50Гц) обладает оптимальным форматом экрана 1080p (Full HD) и диагональю 32 ", а также хорошим разрешением 1920x1080. Частота обновления экрана 50 Гц универсальна для данной техники. У телевизора есть функции и преимущества, благодаря которым он выделяется среди других моделей: мощный звук в и лаконичный черный цвет корпуса. На экране можно видеть четкую и яркую картинку, которую обеспечивает матрица LED. Благодаря оригинальному дизайну эта модель будет отлично смотреться практически в любой квартире, офисе или в другом помещении. Телевизор Polarline 32PL54TC черный (32", FullHD, 50Гц) можно купить в интернет-магазине с удобной доставкой и по доступной цене.

Отзывы о товаре Телевизор Polarline 32" 32PL54TC черный




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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
да
Поддержка Smart TV
нет
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
41
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Polarline 32PL54TC черный (32", FullHD, 50Гц) обладает оптимальным форматом экрана 1080p (Full HD) и диагональю 32 ", а также хорошим разрешением 1920x1080. Частота обновления экрана 50 Гц универсальна для данной техники. У телевизора есть функции и преимущества, благодаря которым он выделяется среди других моделей: мощный звук в и лаконичный черный цвет корпуса. На экране можно видеть четкую и яркую картинку, которую обеспечивает матрица LED. Благодаря оригинальному дизайну эта модель будет отлично смотреться практически в любой квартире, офисе или в другом помещении. Телевизор Polarline 32PL54TC черный (32", FullHD, 50Гц) можно купить в интернет-магазине с удобной доставкой и по доступной цене.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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