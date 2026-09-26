Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный
Телевизоры Polarline — это сочетание современных технологий и стильного дизайна, идеально подходящее для вашего дома. Эта модель, выпущенная в 2020 году, обладает диагональю 32 дюйма, что делает её универсальным решением для небольших помещений или второй телевизионной зоны. С поддержкой стандарта HDTV 1080p (Full HD), каждый кадр на экране выглядит ярким и четким, обеспечивая исключительное качество изображения. Телевизор оснащён функциями Smart TV и поддержкой Wi-Fi, которые открывают доступ к широкому спектру приложений и потоковых сервисов благодаря операционной системе Android TV. Это позволяет не только наслаждаться традиционным телевидением, но и использовать различные онлайн-платформы. Устройство оснащено тремя HDMI-портами и двумя USB-портами для подключения к различным внешним устройствам — от игровых консолей до флеш-накопителей, что делает вашу мультимедиа среду еще более гибкой и разнообразной. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение динамичных сцен без задержек и разрывов. Для крепления на стену предусмотрен стандарт VESA 200x100, что позволяет легко интегрировать телевизор в любой интерьер. Вес устройства с подставкой составляет 4,2 кг, а без неё — 4,1 кг, что делает его достаточно лёгким для установки и перемещения. Энергопотребление в рабочем режиме составляет всего 41 Вт, что позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности. Телевизоры Polarline — это надёжность и качество, проверенные временем.
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