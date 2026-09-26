Top.Mail.Ru
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 1
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 2
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 3
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 4
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 5
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 6
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 7
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 8
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 9
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 10
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 11
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 12
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 13
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 14
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 15
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 16
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 17
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 18
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 19
Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2020
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 1
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 2
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 3
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 4
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 5
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 6
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 7
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 8
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 9
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 10
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 11
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 12
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 13
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 14
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 15
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 16
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 17
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 18
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 19
  • Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 620023
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2020
Комплектация
телевизор, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
41
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х50х5
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный

Телевизоры Polarline — это сочетание современных технологий и стильного дизайна, идеально подходящее для вашего дома. Эта модель, выпущенная в 2020 году, обладает диагональю 32 дюйма, что делает её универсальным решением для небольших помещений или второй телевизионной зоны. С поддержкой стандарта HDTV 1080p (Full HD), каждый кадр на экране выглядит ярким и четким, обеспечивая исключительное качество изображения. Телевизор оснащён функциями Smart TV и поддержкой Wi-Fi, которые открывают доступ к широкому спектру приложений и потоковых сервисов благодаря операционной системе Android TV. Это позволяет не только наслаждаться традиционным телевидением, но и использовать различные онлайн-платформы. Устройство оснащено тремя HDMI-портами и двумя USB-портами для подключения к различным внешним устройствам — от игровых консолей до флеш-накопителей, что делает вашу мультимедиа среду еще более гибкой и разнообразной. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение динамичных сцен без задержек и разрывов. Для крепления на стену предусмотрен стандарт VESA 200x100, что позволяет легко интегрировать телевизор в любой интерьер. Вес устройства с подставкой составляет 4,2 кг, а без неё — 4,1 кг, что делает его достаточно лёгким для установки и перемещения. Энергопотребление в рабочем режиме составляет всего 41 Вт, что позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности. Телевизоры Polarline — это надёжность и качество, проверенные временем.

Отзывы о товаре Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2020
Комплектация
телевизор, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
41
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизоры Polarline — это сочетание современных технологий и стильного дизайна, идеально подходящее для вашего дома. Эта модель, выпущенная в 2020 году, обладает диагональю 32 дюйма, что делает её универсальным решением для небольших помещений или второй телевизионной зоны. С поддержкой стандарта HDTV 1080p (Full HD), каждый кадр на экране выглядит ярким и четким, обеспечивая исключительное качество изображения. Телевизор оснащён функциями Smart TV и поддержкой Wi-Fi, которые открывают доступ к широкому спектру приложений и потоковых сервисов благодаря операционной системе Android TV. Это позволяет не только наслаждаться традиционным телевидением, но и использовать различные онлайн-платформы. Устройство оснащено тремя HDMI-портами и двумя USB-портами для подключения к различным внешним устройствам — от игровых консолей до флеш-накопителей, что делает вашу мультимедиа среду еще более гибкой и разнообразной. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавное отображение динамичных сцен без задержек и разрывов. Для крепления на стену предусмотрен стандарт VESA 200x100, что позволяет легко интегрировать телевизор в любой интерьер. Вес устройства с подставкой составляет 4,2 кг, а без неё — 4,1 кг, что делает его достаточно лёгким для установки и перемещения. Энергопотребление в рабочем режиме составляет всего 41 Вт, что позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности. Телевизоры Polarline — это надёжность и качество, проверенные временем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор PolarLine 32PL53TC-SM черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...