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Телевизор TCL 32S4K-UZ 32" QLED HD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор TCL 32S4K-UZ 32" QLED HD черный

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Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 1
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 2
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Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 4
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 5
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 6
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 7
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 8
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 9
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 10
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 11
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 12
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 13
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 14
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 15
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 16
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 17
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 18
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 19
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 20
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 21
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 22
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 23
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 24
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 25
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 26
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 27
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 28
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Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 30
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 31
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 32
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 33
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 34
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 35
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Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 46
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 47
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 48
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 49
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 2
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 3
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 4
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 5
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 6
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 7
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 8
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 9
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 10
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 11
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  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 18
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 19
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 20
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 21
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 22
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 23
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 24
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 25
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 26
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 27
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 28
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 29
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 30
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 31
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 32
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 33
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 34
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 35
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 36
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 37
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 38
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 39
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 40
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 41
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 42
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 43
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 44
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 45
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 46
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 47
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 48
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 49
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738024
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Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х10
Вес, кг.
3.19

Описание товара Телевизор TCL 32S4K-UZ 32" QLED HD черный

TCL 32S4K – это компактный LED-телевизор, идеально подходящий для небольших помещений. Его 32-дюймовый экран обеспечивает четкое и детализированное изображение, а технология HDR добавляет глубины и реалистичности цветам.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 32S4K-UZ 32" QLED HD черный




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Описание
TCL 32S4K – это компактный LED-телевизор, идеально подходящий для небольших помещений. Его 32-дюймовый экран обеспечивает четкое и детализированное изображение, а технология HDR добавляет глубины и реалистичности цветам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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