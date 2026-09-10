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Телевизор Polarline 43PL51TC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Polarline 43PL51TC

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Телевизор Polarline 43PL51TC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365959
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Аксессуары для Телевизор Polarline 43PL51TC



Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.8х0.15
Вес, кг.
9.2

Описание товара Телевизор Polarline 43PL51TC

Телевизор LED Polarline 43PL51TC выполнен в черном корпусе с практически незаметной рамкой, позволяя полностью погрузиться в просмотр любимых телепрограмм, и изящной подставкой. В устройстве установлен 43-дюймовый (108 см) экран с разрешением FullHD, который создает детализированную картинку от края до края. Светодиодная подсветка Direct LED обеспечивает яркие, глубокие, живые цвета. Встроенная аудиосистема с двумя динамиками выходной мощностью по 6 Вт гарантирует реалистичное звучание для увлекательного досуга. Polarline 43PL51TC оборудован цифровым тюнером с поддержкой стандартов вещания DVB-C, DVB-T2, DVB-T. Среди прочих особенностей отмечается функция воспроизведения файлов с внешних носителей USB.

Отзывы о товаре Телевизор Polarline 43PL51TC




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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LED Polarline 43PL51TC выполнен в черном корпусе с практически незаметной рамкой, позволяя полностью погрузиться в просмотр любимых телепрограмм, и изящной подставкой. В устройстве установлен 43-дюймовый (108 см) экран с разрешением FullHD, который создает детализированную картинку от края до края. Светодиодная подсветка Direct LED обеспечивает яркие, глубокие, живые цвета. Встроенная аудиосистема с двумя динамиками выходной мощностью по 6 Вт гарантирует реалистичное звучание для увлекательного досуга. Polarline 43PL51TC оборудован цифровым тюнером с поддержкой стандартов вещания DVB-C, DVB-T2, DVB-T. Среди прочих особенностей отмечается функция воспроизведения файлов с внешних носителей USB.
Самовывоз
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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