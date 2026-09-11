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Телевизор Starwind 40" SW-LED40BG200 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Starwind 40" SW-LED40BG200 черный

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Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 1
Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 2
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Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 5
Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 6
Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 7
Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 8
Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 9
Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 10
Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 11
Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 12
Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 13
Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 14
Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 15
Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 16
Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 17
Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 18
Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
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  • Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 2
  • Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 3
  • Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 4
  • Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 5
  • Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 6
  • Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 7
  • Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 8
  • Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 9
  • Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 10
  • Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 11
  • Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 12
  • Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 13
  • Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 14
  • Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 15
  • Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 16
  • Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 17
  • Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 18
  • Телевизор Starwind 40&quot; SW-LED40BG200 черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571793
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Аксессуары для Телевизор Starwind 40" SW-LED40BG200 черный



Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х55х11
Вес, кг.
6.7

Описание товара Телевизор Starwind 40" SW-LED40BG200 черный

Полноценный медиаплеер с широкоугольным дисплеем и тонкими рамками. Сочетание контрастности, яркости и частоты обновления дисплея подобрано таким образом, чтобы все цветовые тона выглядели глубоко, естественно и живо. Углы обзора прибора составляют 178 градусов в вертикальной и горизонтальной ориентациях. То есть изображение с него прекрасно просматривается с любой точки помещения, где бы он ни находился. В Starwind 40" SW-LED40BG200 предусмотрено сразу пять различных тюнеров для приёма ТВ-каналов в широком диапазоне частот. Но устройство превосходно показывает себя не только во время показа телевизионного эфира, но и при воспроизведении динамичных спортивных матчей. Для подключения периферии в нём предусмотрено три HDMI-порта и два входа USB. TimeShift позволяет перематывать эфир, чтобы ничего не пропускать, родительский контроль нужен, чтобы уберечь детей от нежелательного контента, а гид по программам позволяет получить краткую информацию об интересующих телепередачах.

Отзывы о товаре Телевизор Starwind 40" SW-LED40BG200 черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Описание
Полноценный медиаплеер с широкоугольным дисплеем и тонкими рамками. Сочетание контрастности, яркости и частоты обновления дисплея подобрано таким образом, чтобы все цветовые тона выглядели глубоко, естественно и живо. Углы обзора прибора составляют 178 градусов в вертикальной и горизонтальной ориентациях. То есть изображение с него прекрасно просматривается с любой точки помещения, где бы он ни находился. В Starwind 40" SW-LED40BG200 предусмотрено сразу пять различных тюнеров для приёма ТВ-каналов в широком диапазоне частот. Но устройство превосходно показывает себя не только во время показа телевизионного эфира, но и при воспроизведении динамичных спортивных матчей. Для подключения периферии в нём предусмотрено три HDMI-порта и два входа USB. TimeShift позволяет перематывать эфир, чтобы ничего не пропускать, родительский контроль нужен, чтобы уберечь детей от нежелательного контента, а гид по программам позволяет получить краткую информацию об интересующих телепередачах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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