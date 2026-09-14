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Телевизор BBK 40LEM-1045/FTS2C (W) 40" LED FULL HD белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор BBK 40LEM-1045/FTS2C (W) 40" LED FULL HD белый

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Телевизор BBK 40LEM-1045/FTS2C (W) 40&quot; LED FULL HD белый - фото 1
Телевизор BBK 40LEM-1045/FTS2C (W) 40&quot; LED FULL HD белый - фото 2
Телевизор BBK 40LEM-1045/FTS2C (W) 40&quot; LED FULL HD белый - фото 3
Телевизор BBK 40LEM-1045/FTS2C (W) 40&quot; LED FULL HD белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2018
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Количество HDMI
3
  • Телевизор BBK 40LEM-1045/FTS2C (W) 40&quot; LED FULL HD белый - фото 1
  • Телевизор BBK 40LEM-1045/FTS2C (W) 40&quot; LED FULL HD белый - фото 2
  • Телевизор BBK 40LEM-1045/FTS2C (W) 40&quot; LED FULL HD белый - фото 3
  • Телевизор BBK 40LEM-1045/FTS2C (W) 40&quot; LED FULL HD белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737883
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2018
Комплектация
ЖК-телевизор; пульт дистанционного управления; подставка для телевизора - 1 компл.; крепежные элементы подставки - 1 компл.; руководство по эксплуатации; гарантийный талон
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
: CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический), для наушников, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.55х0.1
Вес, кг.
5.9

Описание товара Телевизор BBK 40LEM-1045/FTS2C (W) 40" LED FULL HD белый

LED-телевизор BBK 40LEM-1045/FTS2C совмещает в себе изысканный дизайн и широкие возможности для развлечений в кругу семьи. Широкоформатный экран модели оснащен светодиодной подсветкой, применение которой позволило добиться впечатляющей четкости и реалистичности изображения. Встроенный мультиформатный HD-медиаплеер отвечает за воспроизведение файлов высокого разрешения, которые могут быть записаны на USB-совместимые носители (подключение осуществляется через USB2.0-порт устройства). Благодаря встроенным DVB-T2, DVB-S2 и DVB-С – тюнерам есть возможность принимать сигнал цифрового телевидения в высоком качестве.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 40LEM-1045/FTS2C (W) 40" LED FULL HD белый




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2018
Комплектация
ЖК-телевизор; пульт дистанционного управления; подставка для телевизора - 1 компл.; крепежные элементы подставки - 1 компл.; руководство по эксплуатации; гарантийный талон
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Развернуть
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
: CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический), для наушников, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Россия
Описание
LED-телевизор BBK 40LEM-1045/FTS2C совмещает в себе изысканный дизайн и широкие возможности для развлечений в кругу семьи. Широкоформатный экран модели оснащен светодиодной подсветкой, применение которой позволило добиться впечатляющей четкости и реалистичности изображения. Встроенный мультиформатный HD-медиаплеер отвечает за воспроизведение файлов высокого разрешения, которые могут быть записаны на USB-совместимые носители (подключение осуществляется через USB2.0-порт устройства). Благодаря встроенным DVB-T2, DVB-S2 и DVB-С – тюнерам есть возможность принимать сигнал цифрового телевидения в высоком качестве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор BBK 40LEM-1045/FTS2C (W) 40" LED FULL HD белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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