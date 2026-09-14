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Телевизор Haier 32 LED S2 32" FULL HD LED Smart Frameless черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Haier 32 LED S2 32" FULL HD LED Smart Frameless черный

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Телевизор Haier LED S2 32&quot; FULL HD LED Smart Frameless черный - фото 2
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Телевизор Haier LED S2 32&quot; FULL HD LED Smart Frameless черный - фото 4
Телевизор Haier LED S2 32&quot; FULL HD LED Smart Frameless черный - фото 5
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Телевизор Haier LED S2 32&quot; FULL HD LED Smart Frameless черный - фото 9
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Телевизор Haier LED S2 32&quot; FULL HD LED Smart Frameless черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Haier LED S2 32&quot; FULL HD LED Smart Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Haier LED S2 32&quot; FULL HD LED Smart Frameless черный - фото 2
  • Телевизор Haier LED S2 32&quot; FULL HD LED Smart Frameless черный - фото 3
  • Телевизор Haier LED S2 32&quot; FULL HD LED Smart Frameless черный - фото 4
  • Телевизор Haier LED S2 32&quot; FULL HD LED Smart Frameless черный - фото 5
  • Телевизор Haier LED S2 32&quot; FULL HD LED Smart Frameless черный - фото 6
  • Телевизор Haier LED S2 32&quot; FULL HD LED Smart Frameless черный - фото 7
  • Телевизор Haier LED S2 32&quot; FULL HD LED Smart Frameless черный - фото 8
  • Телевизор Haier LED S2 32&quot; FULL HD LED Smart Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Haier LED S2 32&quot; FULL HD LED Smart Frameless черный - фото 10
  • Телевизор Haier LED S2 32&quot; FULL HD LED Smart Frameless черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730143
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х51х11
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор Haier 32 LED S2 32" FULL HD LED Smart Frameless черный

Телевизоры Haier представляют собой современное решение для домашнего развлечения, предлагая последние технологии и высокое качество изображения. Модель 2024 года отличается стильным черным дизайном и возможностью крепления на стену по стандарту VESA 200x100, что позволяет максимально оптимизировать пространство в вашем доме. Этот телевизор оснащен 32-дюймовым экраном (81 см), который предоставляет удивительно четкое изображение с разрешением 1920x1080 (Full HD). Использование технологии Direct LED обеспечивает равномерную подсветку и яркие цвета, делая каждую сцену живой и реалистичной. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность динамичных сцен, что особенно приятно для просмотра спортивных событий и экшен-фильмов. Основанный на операционной системе Android TV, этот телевизор поддерживает Smart TV, предлагая доступ к множеству приложений и контента через интернет. Благодаря встроенной поддержке Wi-Fi, пользователи могут легко подключаться к сети и наслаждаться потоковым видео, играми и многим другим. Кроме того, его цифровые тюнеры (DVB-T2, DVB-T, DVB-S) обеспечивают доступ к различным каналам с четким приемом сигнала. С весом всего 3,68 кг (без подставки), телевизор Haier легко устанавливается и перемещается. Этот надежный и функциональный телевизор, произведенный в России, станет отличным дополнением к любому дому, удовлетворяя потребности как обычных пользователей, так и продвинутых любителей техники.

Отзывы о товаре Телевизор Haier 32 LED S2 32" FULL HD LED Smart Frameless черный




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизоры Haier представляют собой современное решение для домашнего развлечения, предлагая последние технологии и высокое качество изображения. Модель 2024 года отличается стильным черным дизайном и возможностью крепления на стену по стандарту VESA 200x100, что позволяет максимально оптимизировать пространство в вашем доме. Этот телевизор оснащен 32-дюймовым экраном (81 см), который предоставляет удивительно четкое изображение с разрешением 1920x1080 (Full HD). Использование технологии Direct LED обеспечивает равномерную подсветку и яркие цвета, делая каждую сцену живой и реалистичной. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность динамичных сцен, что особенно приятно для просмотра спортивных событий и экшен-фильмов. Основанный на операционной системе Android TV, этот телевизор поддерживает Smart TV, предлагая доступ к множеству приложений и контента через интернет. Благодаря встроенной поддержке Wi-Fi, пользователи могут легко подключаться к сети и наслаждаться потоковым видео, играми и многим другим. Кроме того, его цифровые тюнеры (DVB-T2, DVB-T, DVB-S) обеспечивают доступ к различным каналам с четким приемом сигнала. С весом всего 3,68 кг (без подставки), телевизор Haier легко устанавливается и перемещается. Этот надежный и функциональный телевизор, произведенный в России, станет отличным дополнением к любому дому, удовлетворяя потребности как обычных пользователей, так и продвинутых любителей техники.
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Отзывы


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