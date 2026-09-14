Телевизор Haier 32 LED S2 32" FULL HD LED Smart Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор Haier 32 LED S2 32" FULL HD LED Smart Frameless черный
Телевизоры Haier представляют собой современное решение для домашнего развлечения, предлагая последние технологии и высокое качество изображения. Модель 2024 года отличается стильным черным дизайном и возможностью крепления на стену по стандарту VESA 200x100, что позволяет максимально оптимизировать пространство в вашем доме. Этот телевизор оснащен 32-дюймовым экраном (81 см), который предоставляет удивительно четкое изображение с разрешением 1920x1080 (Full HD). Использование технологии Direct LED обеспечивает равномерную подсветку и яркие цвета, делая каждую сцену живой и реалистичной. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность динамичных сцен, что особенно приятно для просмотра спортивных событий и экшен-фильмов. Основанный на операционной системе Android TV, этот телевизор поддерживает Smart TV, предлагая доступ к множеству приложений и контента через интернет. Благодаря встроенной поддержке Wi-Fi, пользователи могут легко подключаться к сети и наслаждаться потоковым видео, играми и многим другим. Кроме того, его цифровые тюнеры (DVB-T2, DVB-T, DVB-S) обеспечивают доступ к различным каналам с четким приемом сигнала. С весом всего 3,68 кг (без подставки), телевизор Haier легко устанавливается и перемещается. Этот надежный и функциональный телевизор, произведенный в России, станет отличным дополнением к любому дому, удовлетворяя потребности как обычных пользователей, так и продвинутых любителей техники.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Недорогие 32", Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 32" с Алисой, с Андроид, TCL со Smart-TV, 32" без Смарт ТВ, на кухню, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 090 руб.4273 руб. в СплитТелевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 17 300 руб.4325 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A5S RU 32" FullHD QLED черный
-
В наличииЦена 18 010 руб.4503 руб. в СплитТелевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED
-
В наличииЦена 18 080 руб.4520 руб. в СплитТелевизор Hisense 40A4S RU 40" Full HD DLED Black 2026
-
В наличииЦена 18 520 руб.4630 руб. в СплитТелевизор LEFF 43" 43F541T LEFF
-
В наличииЦена 19 070 руб.4768 руб. в СплитТелевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal тем...
-
В наличииЦена 19 640 руб.4910 руб. в СплитТелевизор Hisense 40A5S RU 40" Full HD QLED & DLED Black 2026
-
В наличииЦена 19 930 руб.4983 руб. в СплитТелевизор Samsung UE32F6000FUXRU 32" FULL HD LED Smart черный
-
В наличииЦена 20 360 руб.5090 руб. в СплитТелевизор TCL 40S5K 40" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 20 450 руб.5113 руб. в СплитТелевизор ASANO 43" 43LU8120T
-
В наличииЦена 20 810 руб.5203 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A 43" FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60...
-
В наличииЦена 21 560 руб.5390 руб. в СплитТелевизор 32" LG 32LQ63506LA.ARUG
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Недорогие 32", Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 32" с Алисой, с Андроид, TCL со Smart-TV, 32" без Смарт ТВ, на кухню, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор Haier 32 LED S2 32" FULL HD LED Smart Frameless черный