Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32" LED YaOS Frameless HD черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32" LED YaOS Frameless HD черный
Hyundai с 32-дюймовым экраном — идеальный выбор для тех, кто ценит компактность без компромиссов в функциональности. Технология Direct LED обеспечивает яркое и равномерное изображение, а частота 60 Гц делает просмотр плавным и приятным даже в динамичных сценах. Разрешение 720p (HDTV) поддержит любимые фильмы и передачи в HD-качестве. Благодаря платформе Яндекс ТВ с функциями Smart TV и поддержкой Wi-Fi вы легко найдёте новый контент и сможете управлять просмотром по своему вкусу. Умеренное энергопотребление — всего 40 Вт — позволяет экономить на счётах. Возможность крепления на стену по стандарту VESA 200x200 делает его ещё практичнее для любого интерьера.
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