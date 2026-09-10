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Телевизор ASANO LCD 43" 43LF1202T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор ASANO LCD 43" 43LF1202T

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Телевизор ASANO LCD 43&quot; 43LF1202T - фото 1
Телевизор ASANO LCD 43&quot; 43LF1202T - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
коричневый
Диагональ, дюймы
43
HD-формат
Full HD
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
  • Телевизор ASANO LCD 43&quot; 43LF1202T - фото 1
  • Телевизор ASANO LCD 43&quot; 43LF1202T - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 330033
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Аксессуары для Телевизор ASANO LCD 43" 43LF1202T



Характеристики

Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
3 x HDMI, 2 x USB
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный), mini-Jack (3.5 мм) наушники
Поддержка HDR
нет
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
LED
Комплектация
батарейки, документация, пульт ДУ, настольная подставка
Цвет
коричневый
Диагональ, дюймы
43
HD-формат
Full HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.03х0.66х0.13
Вес, кг.
9

Описание товара Телевизор ASANO LCD 43" 43LF1202T

Телевизор Asano 43LF1202T обладает оптимальным форматом экрана 1080p (Full HD) и диагональю 43 , а также хорошим разрешением 1920x1080. Частота обновления экрана 60 Гц универсальна для данной техники. У телевизора есть функции и преимущества, благодаря которым он выделяется среди других моделей: мощный звук в 14 Вт и лаконичный бежевый цвет корпуса. На экране можно видеть четкую и яркую картинку, которую обеспечивает матрица ЖК. Благодаря оригинальному дизайну эта модель будет отлично смотреться практически в любой квартире, офисе или в другом помещении.

Отзывы о товаре Телевизор ASANO LCD 43" 43LF1202T




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Характеристики
Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
3 x HDMI, 2 x USB
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный), mini-Jack (3.5 мм) наушники
Поддержка HDR
нет
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
LED
Комплектация
батарейки, документация, пульт ДУ, настольная подставка
Цвет
коричневый
Диагональ, дюймы
43
HD-формат
Full HD
Поддержка 3D
нет
Развернуть
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Asano 43LF1202T обладает оптимальным форматом экрана 1080p (Full HD) и диагональю 43 , а также хорошим разрешением 1920x1080. Частота обновления экрана 60 Гц универсальна для данной техники. У телевизора есть функции и преимущества, благодаря которым он выделяется среди других моделей: мощный звук в 14 Вт и лаконичный бежевый цвет корпуса. На экране можно видеть четкую и яркую картинку, которую обеспечивает матрица ЖК. Благодаря оригинальному дизайну эта модель будет отлично смотреться практически в любой квартире, офисе или в другом помещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор ASANO LCD 43" 43LF1202T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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