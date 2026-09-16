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Телевизор Hisense 32A4S RU 32" HD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hisense 32A4S RU 32" HD черный

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Телевизор Hisense 32A4S RU 32&quot; HD черный - фото 2
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Телевизор Hisense 32A4S RU 32&quot; HD черный - фото 7
Телевизор Hisense 32A4S RU 32&quot; HD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 32A4S RU 32&quot; HD черный - фото 1
  • Телевизор Hisense 32A4S RU 32&quot; HD черный - фото 2
  • Телевизор Hisense 32A4S RU 32&quot; HD черный - фото 3
  • Телевизор Hisense 32A4S RU 32&quot; HD черный - фото 4
  • Телевизор Hisense 32A4S RU 32&quot; HD черный - фото 5
  • Телевизор Hisense 32A4S RU 32&quot; HD черный - фото 6
  • Телевизор Hisense 32A4S RU 32&quot; HD черный - фото 7
  • Телевизор Hisense 32A4S RU 32&quot; HD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736126
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, подставка, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
12
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический), для наушников
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х10
Вес, кг.
3

Описание товара Телевизор Hisense 32A4S RU 32" HD черный

**Телевизор LED HISENSE 32A4S RU: качественный просмотр контента в HD-разрешении** Погрузитесь в мир ярких и чётких изображений с телевизором HISENSE 32A4S RU! Диагональ экрана — 32 дюйма, разрешение — 1366?768 пикселей (HD), что обеспечивает отличное качество картинки. **Почему стоит выбрать HISENSE 32A4S RU?** * **Поддержка HDR:** наслаждайтесь насыщенными цветами и глубокими оттенками благодаря поддержке технологии HDR. * **SmartTV и Wi-Fi:** подключайтесь к интернету и используйте различные онлайн-сервисы прямо с телевизора. * **Голосовой помощник Vidaa Voice:** управляйте телевизором с помощью голосовых команд — удобно и современно. * **Игровой режим:** получите преимущество в играх благодаря специальному режиму, который оптимизирует изображение и звук. * **Возможность записи видео:** записывайте любимые передачи и фильмы, чтобы посмотреть их позже. **Технические характеристики:** * тип экрана: LED; * тип подсветки: DLED; * частота обновления: 60 Гц; * конфигурация аудиосистемы: 2.0; * количество HDMI-портов: 2; * количество USB-портов: 1; * слот Common Interface (CI): CI+; * крепление VESA: 100x100; * цвет корпуса: чёрный; * дополнительные функции: защита от детей. Телевизор HISENSE 32A4S RU — это отличное решение для тех, кто ищет качественный и функциональный телевизор по доступной цене.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 32A4S RU 32" HD черный




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, подставка, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
HomeOS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
12
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, CI+/PCMCIA, S/PDIF (оптический), для наушников
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Описание
**Телевизор LED HISENSE 32A4S RU: качественный просмотр контента в HD-разрешении** Погрузитесь в мир ярких и чётких изображений с телевизором HISENSE 32A4S RU! Диагональ экрана — 32 дюйма, разрешение — 1366?768 пикселей (HD), что обеспечивает отличное качество картинки. **Почему стоит выбрать HISENSE 32A4S RU?** * **Поддержка HDR:** наслаждайтесь насыщенными цветами и глубокими оттенками благодаря поддержке технологии HDR. * **SmartTV и Wi-Fi:** подключайтесь к интернету и используйте различные онлайн-сервисы прямо с телевизора. * **Голосовой помощник Vidaa Voice:** управляйте телевизором с помощью голосовых команд — удобно и современно. * **Игровой режим:** получите преимущество в играх благодаря специальному режиму, который оптимизирует изображение и звук. * **Возможность записи видео:** записывайте любимые передачи и фильмы, чтобы посмотреть их позже. **Технические характеристики:** * тип экрана: LED; * тип подсветки: DLED; * частота обновления: 60 Гц; * конфигурация аудиосистемы: 2.0; * количество HDMI-портов: 2; * количество USB-портов: 1; * слот Common Interface (CI): CI+; * крепление VESA: 100x100; * цвет корпуса: чёрный; * дополнительные функции: защита от детей. Телевизор HISENSE 32A4S RU — это отличное решение для тех, кто ищет качественный и функциональный телевизор по доступной цене.
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Отзывы


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