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Телевизор LEFF 40" 40F240T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LEFF 40" 40F240T

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Телевизор LEFF 40&quot; 40F240T - фото 2
Телевизор LEFF 40&quot; 40F240T - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор LEFF 40&quot; 40F240T - фото 1
  • Телевизор LEFF 40&quot; 40F240T - фото 2
  • Телевизор LEFF 40&quot; 40F240T - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554893
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Аксессуары для Телевизор LEFF 40" 40F240T



Характеристики

Бренд
LEFF
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, см
98х58х12
Вес, кг.
7.75

Описание товара Телевизор LEFF 40" 40F240T

40-дюймовый LED-телевизор Leff 40F240T имеет экран с диагональю, равной 100 см. Значительные физические размеры телевизионного приемника позволят вам с комфортом использовать его в помещении, имеющем значительную площадь. Поддерживается разрешение FullHD, 1920x1080. Углы обзора, равные 178° по горизонтали и по вертикали, позволят вам с комфортом пользоваться телевизором при нахождении в любой точке комнаты.

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 40" 40F240T




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Характеристики
Бренд
LEFF
Тип товара
Телевизоры
Описание
40-дюймовый LED-телевизор Leff 40F240T имеет экран с диагональю, равной 100 см. Значительные физические размеры телевизионного приемника позволят вам с комфортом использовать его в помещении, имеющем значительную площадь. Поддерживается разрешение FullHD, 1920x1080. Углы обзора, равные 178° по горизонтали и по вертикали, позволят вам с комфортом пользоваться телевизором при нахождении в любой точке комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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