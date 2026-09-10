Телевизор Asano 40" 40LF1110T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 350741
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, HDMI x3, USB x2
Выходы
коаксиальный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Разрешение, пикселей
1920x1080
Серия
Asano 40LF1110T
Тип экрана
Direct LED
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, подставка, пульт, батарейки AAA - 2 шт, инструкция
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х59х12
Вес, кг.
8
Описание товара Телевизор Asano 40" 40LF1110T
Asano 40LF1110T — это телевизор с диагональю 40 дюймов, обладающий отличным качеством изображения. LED подсветка обеспечивает четкость и яркость изображения. Экран обладает разрешением FULL HD — 1920х1080 пикселей, яркостью 280 кд/м2 и высокой контрастностью 5000:1. Телевизор имеет встроенный цифровой тюнер DVB T2, мультимедийный плеер, гостиничный режим, функции телетекста и родительского контроля. У телевизора одна металлическая подставка, что поможет установить его даже на узкую тумбу.
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Теги товара: 40", 40" Smart-TV, без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, HDMI x3, USB x2
Выходы
коаксиальный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Разрешение, пикселей
1920x1080
Серия
Asano 40LF1110T
Тип экрана
Direct LED
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, подставка, пульт, батарейки AAA - 2 шт, инструкция
Развернуть
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Asano 40LF1110T — это телевизор с диагональю 40 дюймов, обладающий отличным качеством изображения. LED подсветка обеспечивает четкость и яркость изображения. Экран обладает разрешением FULL HD — 1920х1080 пикселей, яркостью 280 кд/м2 и высокой контрастностью 5000:1. Телевизор имеет встроенный цифровой тюнер DVB T2, мультимедийный плеер, гостиничный режим, функции телетекста и родительского контроля. У телевизора одна металлическая подставка, что поможет установить его даже на узкую тумбу.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 40", 40" Smart-TV, без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 40", 40" Smart-TV, без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
Телевизор Asano 40" 40LF1110T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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