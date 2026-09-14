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Телевизор BBK 40LEM-1030/FTS2C (B) 40" LED FULL HD черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор BBK 40LEM-1030/FTS2C (B) 40" LED FULL HD черный

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Телевизор BBK 40LEM-1030/FTS2C (B) 40&quot; LED FULL HD черный - фото 1
Телевизор BBK 40LEM-1030/FTS2C (B) 40&quot; LED FULL HD черный - фото 2
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Телевизор BBK 40LEM-1030/FTS2C (B) 40&quot; LED FULL HD черный - фото 4
Телевизор BBK 40LEM-1030/FTS2C (B) 40&quot; LED FULL HD черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
  • Телевизор BBK 40LEM-1030/FTS2C (B) 40&quot; LED FULL HD черный - фото 1
  • Телевизор BBK 40LEM-1030/FTS2C (B) 40&quot; LED FULL HD черный - фото 2
  • Телевизор BBK 40LEM-1030/FTS2C (B) 40&quot; LED FULL HD черный - фото 3
  • Телевизор BBK 40LEM-1030/FTS2C (B) 40&quot; LED FULL HD черный - фото 4
  • Телевизор BBK 40LEM-1030/FTS2C (B) 40&quot; LED FULL HD черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737884
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2019
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, композитный (видео), стерео-аудио, CI+/PCMCIA, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.55х0.1
Вес, кг.
6.05

Описание товара Телевизор BBK 40LEM-1030/FTS2C (B) 40" LED FULL HD черный

Телевизор BBK 40LEM-1030/FTS2C (B) с диагональю 40" даёт качественное изображение в формате Full HD и современный безрамочный дизайн. Он подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и телепередач с чёткой картинкой и насыщенным звуком. Разнообразие интерфейсов и встроенные тюнеры упрощают подключение к разным источникам сигнала.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 40LEM-1030/FTS2C (B) 40" LED FULL HD черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2019
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, композитный (видео), стерео-аудио, CI+/PCMCIA, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK 40LEM-1030/FTS2C (B) с диагональю 40" даёт качественное изображение в формате Full HD и современный безрамочный дизайн. Он подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и телепередач с чёткой картинкой и насыщенным звуком. Разнообразие интерфейсов и встроенные тюнеры упрощают подключение к разным источникам сигнала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор BBK 40LEM-1030/FTS2C (B) 40" LED FULL HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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