Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 970 руб.
В наличии
Код товара: 699317
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 970 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
100x100
Входы
bluetooth, wi-fi, компонентный вход, композитный вход, scart, d-sub (vga), hdmi, usb
Особенности дизайна
безрамочный дизайн
Особенности звука
поддержка аудиокодеков объемного звука
Поддержка DLNA
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t2, dvb-c, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
893x554x215
Разрешение, пикселей
1920x1080
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, bluetooth, wi-fi
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х55х22
Вес, кг.
9
Описание товара Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
телевизор bbk 40lem-1033/fts2c - это 40-дюймовый led-телевизор с разрешением full hd и частотой обновления 60 гц. он поддерживает стандарты dvb-t2, dvb-c, dvb-s2 и имеет прямую подсветку direct led. телевизор оснащен двумя usb-портами и тремя hdmi-портами. цвет корпуса и рамки черный.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 40", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 350 руб.3338 руб. в СплитТелевизор Polarline 40PL51TC
-
В наличииЦена 14 080 руб.3520 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF1030S
-
В наличииЦена 14 190 руб.3548 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A4S RU 32" HD черный
-
В наличииЦена 14 310 руб.3578 руб. в СплитТелевизор Xiaomi A Pro 32 2026 32" L32MB-APRU
-
В наличииЦена 15 750 руб.3938 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF7010T
-
В наличииЦена 17 090 руб.4273 руб. в СплитТелевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 17 300 руб.4325 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A5S RU 32" FullHD QLED черный
-
В наличииЦена 18 010 руб.4503 руб. в СплитТелевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED
-
В наличииЦена 18 080 руб.4520 руб. в СплитТелевизор Hisense 40A4S RU 40" Full HD DLED Black 2026
-
В наличииЦена 18 520 руб.4630 руб. в СплитТелевизор LEFF 43" 43F541T LEFF
-
В наличииЦена 19 070 руб.4768 руб. в СплитТелевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal тем...
-
В наличииЦена 19 640 руб.4910 руб. в СплитТелевизор Hisense 40A5S RU 40" Full HD QLED & DLED Black 2026
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
100x100
Входы
bluetooth, wi-fi, компонентный вход, композитный вход, scart, d-sub (vga), hdmi, usb
Особенности дизайна
безрамочный дизайн
Особенности звука
поддержка аудиокодеков объемного звука
Поддержка DLNA
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t2, dvb-c, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
893x554x215
Разрешение, пикселей
1920x1080
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Развернуть
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, bluetooth, wi-fi
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
телевизор bbk 40lem-1033/fts2c - это 40-дюймовый led-телевизор с разрешением full hd и частотой обновления 60 гц. он поддерживает стандарты dvb-t2, dvb-c, dvb-s2 и имеет прямую подсветку direct led. телевизор оснащен двумя usb-портами и тремя hdmi-портами. цвет корпуса и рамки черный.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 40", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 40", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 13970 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)