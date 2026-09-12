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Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)

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Телевизор LED BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 1
Телевизор LED BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 2
Телевизор LED BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 3
Телевизор LED BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 4
Телевизор LED BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор LED BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 1
  • Телевизор LED BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 2
  • Телевизор LED BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 3
  • Телевизор LED BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 4
  • Телевизор LED BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 970 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699317
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
13 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
100x100
Входы
bluetooth, wi-fi, компонентный вход, композитный вход, scart, d-sub (vga), hdmi, usb
Особенности дизайна
безрамочный дизайн
Особенности звука
поддержка аудиокодеков объемного звука
Поддержка DLNA
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t2, dvb-c, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
893x554x215
Разрешение, пикселей
1920x1080
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, bluetooth, wi-fi
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х55х22
Вес, кг.
9

Описание товара Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)

телевизор bbk 40lem-1033/fts2c - это 40-дюймовый led-телевизор с разрешением full hd и частотой обновления 60 гц. он поддерживает стандарты dvb-t2, dvb-c, dvb-s2 и имеет прямую подсветку direct led. телевизор оснащен двумя usb-портами и тремя hdmi-портами. цвет корпуса и рамки черный.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
100x100
Входы
bluetooth, wi-fi, компонентный вход, композитный вход, scart, d-sub (vga), hdmi, usb
Особенности дизайна
безрамочный дизайн
Особенности звука
поддержка аудиокодеков объемного звука
Поддержка DLNA
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t2, dvb-c, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
893x554x215
Разрешение, пикселей
1920x1080
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Развернуть
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, bluetooth, wi-fi
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор bbk 40lem-1033/fts2c - это 40-дюймовый led-телевизор с разрешением full hd и частотой обновления 60 гц. он поддерживает стандарты dvb-t2, dvb-c, dvb-s2 и имеет прямую подсветку direct led. телевизор оснащен двумя usb-портами и тремя hdmi-портами. цвет корпуса и рамки черный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 13970 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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