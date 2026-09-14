Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32" HD LED Smart Google TV Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32" HD LED Smart Google TV Frameless черный
Телевизор Hyundai 2026 года выпуска предлагает превосходное сочетание технологий и функциональности, ориентированное на современные запросы пользователей. С диагональю экрана 32 дюйма (81 см) и разрешением 1366x768 пикселей, данный телевизор обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря технологии Direct LED подсветки. Поддержка стандарта HDTV 720p гарантирует яркие и детализированные визуальные впечатления. Цветовая гамма модели представлена в элегантном черном цвете, что позволяет телевизору легко вписаться в любой интерьер. С поддержкой Smart TV и операционной системой Google TV, пользователи могут наслаждаться разнообразными приложениями, онлайн-стримингом и другими интерактивными возможностями. Наличие Wi-Fi упрощает процесс подключения к сети Интернет, а два HDMI-порта обеспечивают удобное подключение мультимедийных устройств. С обновлением экрана на частоте 60 Гц, телевизор идеально подходит для просмотра динамичных действий и плавных переходов в видеороликах и играх. Несмотря на множество функций, устройство остается легким и маневренным с весом без подставки всего 3,4 кг, что облегчает его установку и перемещение. Телевизоры Hyundai представляют собой надежное решение для всех, кто ищет высокую производительность и разнообразие возможностей в одном устройстве.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Недорогие 32", Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 32" с Алисой, TCL со Smart-TV, 32" без Смарт ТВ, на кухню, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV, Hyundai 32"
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 350 руб.3338 руб. в СплитТелевизор Polarline 40PL51TC
-
В наличииЦена 13 970 руб.3493 руб. в СплитТелевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz D...
-
В наличииЦена 14 080 руб.3520 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF1030S
-
В наличииЦена 14 190 руб.3548 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A4S RU 32" HD черный
-
В наличииЦена 14 310 руб.3578 руб. в СплитТелевизор Xiaomi A Pro 32 2026 32" L32MB-APRU
-
В наличииЦена 15 750 руб.3938 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF7010T
-
В наличииЦена 17 090 руб.4273 руб. в СплитТелевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 17 300 руб.4325 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A5S RU 32" FullHD QLED черный
-
В наличииЦена 18 010 руб.4503 руб. в СплитТелевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED
-
В наличииЦена 18 080 руб.4520 руб. в СплитТелевизор Hisense 40A4S RU 40" Full HD DLED Black 2026
-
В наличииЦена 18 520 руб.4630 руб. в СплитТелевизор LEFF 43" 43F541T LEFF
-
В наличииЦена 19 070 руб.4768 руб. в СплитТелевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal тем...
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Недорогие 32", Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 32" с Алисой, TCL со Smart-TV, 32" без Смарт ТВ, на кухню, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV, Hyundai 32"
Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32" HD LED Smart Google TV Frameless черный