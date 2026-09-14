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Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32" HD LED Smart Google TV Frameless черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32" HD LED Smart Google TV Frameless черный

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Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 2
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 3
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 4
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 6
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 7
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 8
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 9
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 10
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 11
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 12
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 13
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 14
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 15
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 16
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 17
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 18
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 19
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 20
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 21
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 22
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 23
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 24
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 25
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 26
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 27
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 28
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 29
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Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 31
Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 2
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  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 10
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 11
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  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 21
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 22
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 23
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 24
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 25
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 26
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 27
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 28
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 29
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 30
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 31
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32&quot; HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730150
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, батареи ААА (2 шт.), опорная ножка (2 шт.), комплект винтов для крепления ножек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
50
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
80х49х10
Вес, кг.
4.9

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32" HD LED Smart Google TV Frameless черный

Телевизор Hyundai 2026 года выпуска предлагает превосходное сочетание технологий и функциональности, ориентированное на современные запросы пользователей. С диагональю экрана 32 дюйма (81 см) и разрешением 1366x768 пикселей, данный телевизор обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря технологии Direct LED подсветки. Поддержка стандарта HDTV 720p гарантирует яркие и детализированные визуальные впечатления. Цветовая гамма модели представлена в элегантном черном цвете, что позволяет телевизору легко вписаться в любой интерьер. С поддержкой Smart TV и операционной системой Google TV, пользователи могут наслаждаться разнообразными приложениями, онлайн-стримингом и другими интерактивными возможностями. Наличие Wi-Fi упрощает процесс подключения к сети Интернет, а два HDMI-порта обеспечивают удобное подключение мультимедийных устройств. С обновлением экрана на частоте 60 Гц, телевизор идеально подходит для просмотра динамичных действий и плавных переходов в видеороликах и играх. Несмотря на множество функций, устройство остается легким и маневренным с весом без подставки всего 3,4 кг, что облегчает его установку и перемещение. Телевизоры Hyundai представляют собой надежное решение для всех, кто ищет высокую производительность и разнообразие возможностей в одном устройстве.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32" HD LED Smart Google TV Frameless черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, батареи ААА (2 шт.), опорная ножка (2 шт.), комплект винтов для крепления ножек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
50
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Hyundai 2026 года выпуска предлагает превосходное сочетание технологий и функциональности, ориентированное на современные запросы пользователей. С диагональю экрана 32 дюйма (81 см) и разрешением 1366x768 пикселей, данный телевизор обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря технологии Direct LED подсветки. Поддержка стандарта HDTV 720p гарантирует яркие и детализированные визуальные впечатления. Цветовая гамма модели представлена в элегантном черном цвете, что позволяет телевизору легко вписаться в любой интерьер. С поддержкой Smart TV и операционной системой Google TV, пользователи могут наслаждаться разнообразными приложениями, онлайн-стримингом и другими интерактивными возможностями. Наличие Wi-Fi упрощает процесс подключения к сети Интернет, а два HDMI-порта обеспечивают удобное подключение мультимедийных устройств. С обновлением экрана на частоте 60 Гц, телевизор идеально подходит для просмотра динамичных действий и плавных переходов в видеороликах и играх. Несмотря на множество функций, устройство остается легким и маневренным с весом без подставки всего 3,4 кг, что облегчает его установку и перемещение. Телевизоры Hyundai представляют собой надежное решение для всех, кто ищет высокую производительность и разнообразие возможностей в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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