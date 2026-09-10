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Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart)

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Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart) - фото 1
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Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart) - фото 5
Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart) - фото 6
Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart) - фото 7
Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart) - фото 8
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart) - фото 6
  • Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart) - фото 7
  • Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart) - фото 8
  • Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart) - фото 9
  • Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart) - фото 10
  • Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart) - фото 11
  • Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart) - фото 12
  • Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365954
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Аксессуары для Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart)



Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, настольная подставка, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
58
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.7х0.1
Вес, кг.
9.9

Описание товара Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart)

Polarline представляет современный телевизор 2019 года, идеально сочетающий функциональность и стиль. С диагональю экрана 40 дюймов, этот телевизор предлагает насыщенные цветовые оттенки и четкость изображений, гарантируя замечательные впечатления от просмотра. Легкий и удобный, его вес без подставки составляет всего 6,4 кг, а с подставкой — 6,5 кг, что упрощает установку и размещение. Телевизор оснащен тремя разъемами HDMI и двумя USB-портами, что обеспечивает легкость подключения различных мультимедийных устройств. Благодаря поддержке Wi-Fi и операционной системе Android TV, пользователи смогут насладиться всеми преимуществами Smart TV - от потокового воспроизведения контента до уникальных приложений. Polarline также заботится о звуковом сопровождении: выходная мощность аудиосистемы достигает 16 Вт, что обеспечивает достойное качество звучания. Частота обновления 60 Гц делает просмотр динамичных сцен плавным и комфортным. Энергоэффективность устройства (58 Вт в рабочем режиме) и возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 200x100 делают его практичным и экономичным выбором для любой гостиной или спальни. Наслаждайтесь великолепием современного телевидения с телевизором Polarline.

Отзывы о товаре Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart)




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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, настольная подставка, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
58
Страна производитель
Россия
Описание
Polarline представляет современный телевизор 2019 года, идеально сочетающий функциональность и стиль. С диагональю экрана 40 дюймов, этот телевизор предлагает насыщенные цветовые оттенки и четкость изображений, гарантируя замечательные впечатления от просмотра. Легкий и удобный, его вес без подставки составляет всего 6,4 кг, а с подставкой — 6,5 кг, что упрощает установку и размещение. Телевизор оснащен тремя разъемами HDMI и двумя USB-портами, что обеспечивает легкость подключения различных мультимедийных устройств. Благодаря поддержке Wi-Fi и операционной системе Android TV, пользователи смогут насладиться всеми преимуществами Smart TV - от потокового воспроизведения контента до уникальных приложений. Polarline также заботится о звуковом сопровождении: выходная мощность аудиосистемы достигает 16 Вт, что обеспечивает достойное качество звучания. Частота обновления 60 Гц делает просмотр динамичных сцен плавным и комфортным. Энергоэффективность устройства (58 Вт в рабочем режиме) и возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 200x100 делают его практичным и экономичным выбором для любой гостиной или спальни. Наслаждайтесь великолепием современного телевидения с телевизором Polarline.
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Отзывы


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