Телевизор BBK 43LEM-1054/FTS2C 43" FULL HD LED белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 43LEM-1054/FTS2C 43" FULL HD LED белый
Телевизор BBK 43-дюймовый – это надежное устройство, объединяющее в себе современные технологии и стильный внешний вид. Белый цвет корпуса придаёт устройству элегантный внешний вид, что позволит ему легко вписаться в любой интерьер. Диагональ экрана составляет 109 см, что делает его отличным выбором для размещения в гостиной или спальне, обеспечивая удовольствие от просмотра любимых фильмов и телепередач. Телевизор оснащен технологией Direct LED, благодаря которой изображение будет ярким и контрастным, с естественной передачей цветов. Разрешение экрана 1920x1080 пикселей обеспечивает высокое качество изображения, соответствующее стандарту Full HD (1080p). Частота обновления 60 Гц позволяет насладиться плавным движением в динамичных сценах. Несмотря на отсутствие поддержки Smart TV и Wi-Fi, телевизор предлагает широкий выбор возможностей для подключения благодаря трём HDMI и двум USB-портам. Это позволяет легко подключить разнообразные внешние устройства, такие как ноутбуки, игровые консоли или флэш-накопители. Выходная мощность аудиосистемы составляет 20 Вт, что обеспечивает насыщенный и чистый звук, дополняющий превосходную картинку на экране. Телевизор также поддерживает цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T2 и DVB-S2, что даёт возможность принимать широкий спектр телеканалов. Телевизоры BBK – это сочетание качества, функциональности и изящного дизайна, что делает их замечательным выбором для дома любой современности.
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