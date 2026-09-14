Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43" LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43" LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный
43'' (109 см) телевизор Sber SDX-43F3000DBA имеет черный корпус. Разрешение составляет 1920х1080, что позволит смотреть видео в Full HD качестве. Поддержка технологии HDR обеспечит автоматическую настройку яркости и контрастности изображения под освещенность помещения. Dolby Audio гарантирует корректное звучание любого вида контента. Телевизор имеет встроенную ОС, которая позволит искать информацию в интернете, играть в облачные игры, подключаться к системе «умный дом». Управление возможно через пульт ДУ и смартфон. Sber SDX-43F3000DBA подключается к источнику сигнала через антенный вход, композитный AV, вход спутниковой антенны. Доступ к интернету осуществляется через гигабитный порт Ethernet. Для подключения дополнительных устройств есть разъемы USB Type-A, 3.5 мм jack. Система «родительский контроль» закроет доступ к нежелательным для детей передачам и фильмам.
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