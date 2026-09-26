Top.Mail.Ru
Телевизор Asano 32" 32LH7030S(Smart) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Asano 32" 32LH7030S(Smart)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Asano 32&quot; 32LH7030S(Smart) - фото 1
Телевизор Asano 32&quot; 32LH7030S(Smart) - фото 2
Телевизор Asano 32&quot; 32LH7030S(Smart) - фото 3
Телевизор Asano 32&quot; 32LH7030S(Smart) - фото 4
Телевизор Asano 32&quot; 32LH7030S(Smart) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LH7030S(Smart) - фото 1
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LH7030S(Smart) - фото 2
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LH7030S(Smart) - фото 3
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LH7030S(Smart) - фото 4
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LH7030S(Smart) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275716
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор Asano 32" 32LH7030S(Smart)



Характеристики

Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, см
79х50х12
Вес, кг.
5.5

Описание товара Телевизор Asano 32" 32LH7030S(Smart)

Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 80 см. Модель Asano 32LH7030S обладает экраном с разрешением 1366x768 (HD), поддержкой Smart TV, операционной системой Android, объемным звучанием, гостиничным режимом, родительским контролем.

Отзывы о товаре Телевизор Asano 32" 32LH7030S(Smart)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Описание
Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 80 см. Модель Asano 32LH7030S обладает экраном с разрешением 1366x768 (HD), поддержкой Smart TV, операционной системой Android, объемным звучанием, гостиничным режимом, родительским контролем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Asano 32" 32LH7030S(Smart) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...