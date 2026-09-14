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Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32" HD LED Smart Яндекс.ТВ черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32" HD LED Smart Яндекс.ТВ черный

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Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 14
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 1
  • Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 2
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  • Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 9
  • Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 10
  • Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 11
  • Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 12
  • Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 13
  • Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 14
  • Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 15
  • Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 16
  • Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 17
  • Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730224
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников, стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х49х9
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32" HD LED Smart Яндекс.ТВ черный

Телевизор BBK с диагональю 32 дюйма (81 см) является отличным выбором для тех, кто ищет надежное и функциональное устройство. Выполненный в элегантном черном цвете, этот телевизор станет стильным дополнением любого интерьера. Экран с разрешением 1366x768 и поддержкой стандарта HDTV 720p (HD) обеспечивает четкую и яркую картинку. Благодаря технологии Direct LED изображение отличается равномерной подсветкой и хорошей контрастностью. Этот телевизор оснащен операционной системой Яндекс ТВ, что позволяет использовать широкий спектр приложений и сервисов Smart TV. Поддержка Wi-Fi обеспечивает легкое подключение к интернету, открывая доступ к потоковому видео, новостям и множеству других онлайн-ресурсов. Наличие цифровых тюнеров DVB-T2 и DVB-S2 гарантирует прием цифрового эфирного и спутникового телевидения. Аудиосистема с выходной мощностью 20 Вт обеспечивает качественное звучание, дополняя хорошим звуком визуальное восприятие. Для подключения внешних устройств телевизор оснащен двумя HDMI и двумя USB портами, что делает его универсальным устройством для различных мультимедийных задач. Страна производитель телевизора — Китай, что гарантирует высокое качество и надежность устройства, подтвержденные брендом BBK.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32" HD LED Smart Яндекс.ТВ черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Развернуть
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников, стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
55
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK с диагональю 32 дюйма (81 см) является отличным выбором для тех, кто ищет надежное и функциональное устройство. Выполненный в элегантном черном цвете, этот телевизор станет стильным дополнением любого интерьера. Экран с разрешением 1366x768 и поддержкой стандарта HDTV 720p (HD) обеспечивает четкую и яркую картинку. Благодаря технологии Direct LED изображение отличается равномерной подсветкой и хорошей контрастностью. Этот телевизор оснащен операционной системой Яндекс ТВ, что позволяет использовать широкий спектр приложений и сервисов Smart TV. Поддержка Wi-Fi обеспечивает легкое подключение к интернету, открывая доступ к потоковому видео, новостям и множеству других онлайн-ресурсов. Наличие цифровых тюнеров DVB-T2 и DVB-S2 гарантирует прием цифрового эфирного и спутникового телевидения. Аудиосистема с выходной мощностью 20 Вт обеспечивает качественное звучание, дополняя хорошим звуком визуальное восприятие. Для подключения внешних устройств телевизор оснащен двумя HDMI и двумя USB портами, что делает его универсальным устройством для различных мультимедийных задач. Страна производитель телевизора — Китай, что гарантирует высокое качество и надежность устройства, подтвержденные брендом BBK.
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Отзывы


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