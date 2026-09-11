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Телевизор Polarline 32" 32PL54TC-SM Smart купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Polarline 32" 32PL54TC-SM Smart

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Телевизор Polarline 32&quot; 32PL54TC-SM Smart - фото 2
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Телевизор Polarline 32&quot; 32PL54TC-SM Smart - фото 4
Телевизор Polarline 32&quot; 32PL54TC-SM Smart - фото 5
Телевизор Polarline 32&quot; 32PL54TC-SM Smart - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
HD-формат
Full HD
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
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  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL54TC-SM Smart - фото 3
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL54TC-SM Smart - фото 4
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL54TC-SM Smart - фото 5
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL54TC-SM Smart - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 587185
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Аксессуары для Телевизор Polarline 32" 32PL54TC-SM Smart



Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx3, вход VGA, компонентный видеовход, слот CI/CI+
Выходы
выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
HD-формат
Full HD
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х5
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор Polarline 32" 32PL54TC-SM Smart

Жидкокристаллические телевизоры со светодиодной подсветкой POLARLINE являются воплощением инновационных технологий. Потрясающий тонкий и элегантный дизайн в сочетании с высокими потребительскими характеристиками не оставят равнодушными любого кто хоть раз увидел это чудо технического прогресса. Имеют превосходные характеристики даже для использования в качестве монитора а встроенная мультимедийная система USB CINEMA HD превращает LED-телевизор POLARLINE в домашний кинотеатр высокой четкости! Энергоэффективность телевизоров соответствует классу А.

Отзывы о товаре Телевизор Polarline 32" 32PL54TC-SM Smart




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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-Ax2, вход HDMIx3, вход VGA, компонентный видеовход, слот CI/CI+
Выходы
выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники
Поддержка HDR
есть
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
HD-формат
Full HD
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
41
Страна производитель
Китай
Описание
Жидкокристаллические телевизоры со светодиодной подсветкой POLARLINE являются воплощением инновационных технологий. Потрясающий тонкий и элегантный дизайн в сочетании с высокими потребительскими характеристиками не оставят равнодушными любого кто хоть раз увидел это чудо технического прогресса. Имеют превосходные характеристики даже для использования в качестве монитора а встроенная мультимедийная система USB CINEMA HD превращает LED-телевизор POLARLINE в домашний кинотеатр высокой четкости! Энергоэффективность телевизоров соответствует классу А.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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