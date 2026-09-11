Телевизор Horizont 32" LED 32LE7051D
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 581338
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Аксессуары для Телевизор Horizont 32" LED 32LE7051D
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
-
В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Размеры в упаковке, см
80х50х5
Вес, кг.
9
Описание товара Телевизор Horizont 32" LED 32LE7051D
Телевизор Horizont 32LE7051D обладает всеми необходимыми характеристиками для просмотра и мультимедийных развлечений с различных источников. Телевизор оснащен экраном диагональю 32 дюйма. Платформа Smart TV предоставляет широкие возможности для развлечений и интуитивное управление.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитТелевизор Asano 32LH7011T(Smart,белый)
-
В наличииЦена 11 930 руб.2983 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LH7010T
-
В наличииЦена 12 040 руб.3010 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LH7030S(Smart)
-
В наличииЦена 12 040 руб.3010 руб. в СплитТелевизор BQ 40F40B Black
-
В наличииЦена 13 010 руб.3253 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF1010T
-
В наличииЦена 13 010 руб.3253 руб. в СплитТелевизор LEFF 40" 40F240T
-
В наличииЦена 13 350 руб.3338 руб. в СплитТелевизор Polarline 40PL51TC
-
В наличииЦена 13 970 руб.3493 руб. в СплитТелевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz D...
-
В наличииЦена 14 080 руб.3520 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF1030S
-
В наличииЦена 14 190 руб.3548 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A4S RU 32" HD черный
-
В наличииЦена 14 310 руб.3578 руб. в СплитТелевизор Xiaomi A Pro 32 2026 32" L32MB-APRU
-
В наличииЦена 15 750 руб.3938 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF7010T
Телевизор Horizont 32LE7051D обладает всеми необходимыми характеристиками для просмотра и мультимедийных развлечений с различных источников. Телевизор оснащен экраном диагональю 32 дюйма. Платформа Smart TV предоставляет широкие возможности для развлечений и интуитивное управление.
Телевизор Horizont 32" LED 32LE7051D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Horizont 32" LED 32LE7051D