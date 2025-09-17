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Телевизор LED Digma 32" DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LED Digma 32" DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

15 Отзывы
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Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 16
Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 16
  • Телевизор LED Digma 32&quot; DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699324
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Комплектация
пульт, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х72х49
Вес, кг.
4.8

Описание товара Телевизор LED Digma 32" DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

LED-телевизор Digma DM-LED32SBB39 серого цвета с разрешением HD и с поддержкой технологии SMART TV позволяет использовать все возможности интерактивного телевидения — перематывать программы, включать телепередачи из архива, записывать видео, выходить в интернет через браузер. Благодаря встроенному модулю памяти объемом 8 ГБ на устройстве можно хранить сотни фото и видеороликов в разрешении HD. В модели предусмотрен полный набор интерфейсов – Ethernet, Wi-Fi, USB, HDMI, выход на наушники.

Отзывы о товаре Телевизор LED Digma 32" DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Виктория Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телевизор за свою цену , иногда долго грузит. DP порта в нем нет но купила повод специальный что бы можно было подключиться к компу
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Тряскин Роман Валерьевич

Достоинства:


Комментарий:
шустрый, покупали детям в спальню. цветопередача на 3+ звук не сильно громкий, но качество норм. Интерфейс шустрый
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
А М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телевизор за свою стоимость, но не терпеливым не стоит заказывать, тк при включении изображение появляется в течение 15-50 секунд а так всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Наталья Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар. Покупала маме.Телевизор работает второй год без нареканий. Цвета яркие,изображение чёткое. Мама довольна,через вай-фай сразу подключился к интернету. Меню понятное.Все отлично,товар рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказали телевизор для родителей, в целом, хороший вариант. Изображение соответствует, управление интуитивное. Упаковка хорошая, ТВ не пострадал при перевозке. Надеемся на долгий срок службы.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Анна Р.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую ,пришёл не битый,очень хорошо работает,подключали сразу через интернет,т.е через вай-фай телефона ,не зависает,прекрасная расцветка
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Екатерина И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телевизор рекомендую продавца доставили за сутки в целости и сохранности.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Товаром доволен пришёл целый упаковка не мята всё как положено запакованно качество изображения отличное брал на кухню... Доволен рекомендую продавца...
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Регина М.

Достоинства:


Комментарий:
приобрели телевизор для детской спальни, очень довольны покупкой, дети теперь смотрят любимые мультфильмы через встроенные приложения Вк, а также через гугл,изображение нравится,звучание тоже. за доступную цену,хороший товар
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Надежда С.

Достоинства:


Комментарий:
Современный телевизор с красивым дизайном. Хорошо смотрится в комнате, приятно пользоваться. Отличное качество изображения и звука.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Надежда Б.

Достоинства:


Комментарий:
подключили,работает,цветность хорошая,функции выполняет
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Купили телевизор в подарок, пока не подключали, очень лёгкий!! дополню отзыв после использования
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Елена Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телевизор вайфай быстро настроили всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
смотрится красиво, изображение, хорошее. а вот с установкой приложений не так просто но разберемся.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Артур Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телик. Установил даже впн. Смотрю ютуб. Пока нареканий нет



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Комплектация
пульт, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
55
Страна производитель
Китай
Описание
LED-телевизор Digma DM-LED32SBB39 серого цвета с разрешением HD и с поддержкой технологии SMART TV позволяет использовать все возможности интерактивного телевидения — перематывать программы, включать телепередачи из архива, записывать видео, выходить в интернет через браузер. Благодаря встроенному модулю памяти объемом 8 ГБ на устройстве можно хранить сотни фото и видеороликов в разрешении HD. В модели предусмотрен полный набор интерфейсов – Ethernet, Wi-Fi, USB, HDMI, выход на наушники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Виктория Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телевизор за свою цену , иногда долго грузит. DP порта в нем нет но купила повод специальный что бы можно было подключиться к компу
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Тряскин Роман Валерьевич

Достоинства:


Комментарий:
шустрый, покупали детям в спальню. цветопередача на 3+ звук не сильно громкий, но качество норм. Интерфейс шустрый
Источник: Яндекс Маркет
01.09.2025
А М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телевизор за свою стоимость, но не терпеливым не стоит заказывать, тк при включении изображение появляется в течение 15-50 секунд а так всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Наталья Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар. Покупала маме.Телевизор работает второй год без нареканий. Цвета яркие,изображение чёткое. Мама довольна,через вай-фай сразу подключился к интернету. Меню понятное.Все отлично,товар рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Заказали телевизор для родителей, в целом, хороший вариант. Изображение соответствует, управление интуитивное. Упаковка хорошая, ТВ не пострадал при перевозке. Надеемся на долгий срок службы.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Анна Р.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую ,пришёл не битый,очень хорошо работает,подключали сразу через интернет,т.е через вай-фай телефона ,не зависает,прекрасная расцветка
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Екатерина И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телевизор рекомендую продавца доставили за сутки в целости и сохранности.
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Товаром доволен пришёл целый упаковка не мята всё как положено запакованно качество изображения отличное брал на кухню... Доволен рекомендую продавца...
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Регина М.

Достоинства:


Комментарий:
приобрели телевизор для детской спальни, очень довольны покупкой, дети теперь смотрят любимые мультфильмы через встроенные приложения Вк, а также через гугл,изображение нравится,звучание тоже. за доступную цену,хороший товар
Источник: Яндекс Маркет
22.08.2025
Надежда С.

Достоинства:


Комментарий:
Современный телевизор с красивым дизайном. Хорошо смотрится в комнате, приятно пользоваться. Отличное качество изображения и звука.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Надежда Б.

Достоинства:


Комментарий:
подключили,работает,цветность хорошая,функции выполняет
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Купили телевизор в подарок, пока не подключали, очень лёгкий!! дополню отзыв после использования
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Елена Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телевизор вайфай быстро настроили всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
13.07.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
смотрится красиво, изображение, хорошее. а вот с установкой приложений не так просто но разберемся.
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Артур Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телик. Установил даже впн. Смотрю ютуб. Пока нареканий нет


Телевизор LED Digma 32" DM-LED32SBB39 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серебристый HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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