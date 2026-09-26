Телевизор Starwind SW-LED32SG305 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Телевизор Starwind SW-LED32SG305 черный
Умный телевизор Starwind 32"" SW-LED32SG305 обеспечивает качественную картинку и удобный доступ к стриминговым площадкам. Благодаря современной операционной системе от Яндекс.ТВ девайс может управляться голосом. В этом ему помогает виртуальный ассистент Алиса. Она не только быстро находит необходимый мультимедийный контент, но и умеет выполнять ряд полезных команд. Достаточно нажать на пульте ДУ, идущем в комплекте, соответствующую кнопку и произнести то, что должна сделать Алиса. Экран прибора выводит изображение в формате HD с разрешением до 1366х768 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Его диагональ 32 дюйма, а сам дисплей выполнен в безрамочном дизайне с углами обзора, достигающими 178 градусов.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32", HD, 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Недорогие 32", Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 32" с Алисой, TCL со Smart-TV, 32" без Смарт ТВ, на кухню, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 040 руб.3010 руб. в СплитТелевизор BQ 40F40B Black
-
В наличииЦена 13 970 руб.3493 руб. в СплитТелевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz D...
-
В наличииЦена 14 120 руб.3530 руб. в СплитТелевизор Hyundai 40" H-LED40BT3001 черный/серебристый
-
В наличииЦена 14 170 руб.3543 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32" (L32MB-ARU KZ)
-
В наличииЦена 14 190 руб.3548 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A4S RU 32" HD черный
-
В наличииЦена 14 510 руб.3628 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF1030S
-
В наличииЦена 15 130 руб.3783 руб. в СплитТелевизор Xiaomi A Pro 32 2026 32" L32MB-APRU
-
В наличииЦена 15 750 руб.3938 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF7010T
-
В наличииЦена 17 050 руб.4263 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A5S RU 32" FullHD QLED черный
-
В наличииЦена 17 090 руб.4273 руб. в СплитТелевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 17 660 руб.4415 руб. в СплитТелевизор Sber SDX-43U5500DBA 43" LED Салют ТВ Frameless 4K Ultr...
-
В наличииЦена 17 720 руб.4430 руб. в СплитТелевизор TCL 32S4K-UZ 32" QLED HD черный
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32", HD, 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Недорогие 32", Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 32" с Алисой, TCL со Smart-TV, 32" без Смарт ТВ, на кухню, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор Starwind SW-LED32SG305 черный