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Телевизор Hyundai 32" H-LED32BS5003 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hyundai 32" H-LED32BS5003 черный

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Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 1
Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 2
Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 3
Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 4
Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 5
Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 6
Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 7
Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 8
Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 9
Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2020
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Операционная система
Яндекс TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 1
  • Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 2
  • Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 3
  • Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 4
  • Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 5
  • Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 6
  • Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 7
  • Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 8
  • Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 9
  • Телевизор Hyundai 32&quot; H-LED32BS5003 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571807
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Аксессуары для Телевизор Hyundai 32" H-LED32BS5003 черный



Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMI, USB, RJ-45 (Ethernet)
Выходы
коаксильный, для наушников
Особенности звука
объемное звучание (Surround)
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
1366x768
Серия
Hyundai H-LED32BS5003
Тип экрана
LED
Год выпуска
2020
Комплектация
телевизор, пульт, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Операционная система
Яндекс TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI x 2, выход аудио цифровой коаксиальный, слот CI/CI+
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х46х11
Вес, кг.
5.1

Описание товара Телевизор Hyundai 32" H-LED32BS5003 черный

Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 32-дюймовому экрану с разрешением 1366x768 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai 32" H-LED32BS5003 черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMI, USB, RJ-45 (Ethernet)
Выходы
коаксильный, для наушников
Особенности звука
объемное звучание (Surround)
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
1366x768
Серия
Hyundai H-LED32BS5003
Тип экрана
LED
Год выпуска
2020
Развернуть
Комплектация
телевизор, пульт, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Операционная система
Яндекс TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI x 2, выход аудио цифровой коаксиальный, слот CI/CI+
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
50
Страна производитель
Китай
Описание
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 32-дюймовому экрану с разрешением 1366x768 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hyundai 32" H-LED32BS5003 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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