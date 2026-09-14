Телевизор Digma DM-LED32SBB36 32" FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 730244
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный AV, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х52х12
Вес, кг.
5.3
Описание товара Телевизор Digma DM-LED32SBB36 32" FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный
LED-телевизор Digma DM-LED32SBB32 черного цвета с разрешением HD и с поддержкой технологии SMART TV позволяет использовать все возможности интерактивного телевидения — перематывать программы, включать телепередачи из архива, записывать видео, выходить в интернет через браузер. Благодаря встроенному модулю памяти объемом 8 ГБ на устройстве можно хранить сотни фото и видеороликов в разрешении HD. В модели предусмотрен полный набор интерфейсов – Ethernet, Wi-Fi, USB, HDMI, выход на наушники.
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Бренд
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный AV, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
LED-телевизор Digma DM-LED32SBB32 черного цвета с разрешением HD и с поддержкой технологии SMART TV позволяет использовать все возможности интерактивного телевидения — перематывать программы, включать телепередачи из архива, записывать видео, выходить в интернет через браузер. Благодаря встроенному модулю памяти объемом 8 ГБ на устройстве можно хранить сотни фото и видеороликов в разрешении HD. В модели предусмотрен полный набор интерфейсов – Ethernet, Wi-Fi, USB, HDMI, выход на наушники.
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Телевизор Digma DM-LED32SBB36 32" FULL HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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