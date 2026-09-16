Телевизор BQ 40F40B Black
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Характеристики
Описание товара Телевизор BQ 40F40B Black
Телевизор BQ – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для вашего домашнего развлекательного центра. Этот телевизор, представленный в классическом черном цвете, производится в Китае и обладает экраном с диагональю 40 дюймов (102 см), что обеспечивает насыщенные впечатления от просмотра. Используя технологию Direct LED, телевизор предлагает яркое и четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD), гарантируя, что каждый кадр будет выглядеть великолепно. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавность движения и делает просмотр динамичных сцен более захватывающим. Телевизор оснащен цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-T2 и DVB-T, позволяя вам наслаждаться разнообразными телепередачами без необходимости в дополнительном оборудовании. Несмотря на отсутствие поддержки Smart TV и Wi-Fi, устройство компенсирует это надежной функциональностью для стандартного просмотра. Аудиосистема телевизора имеет суммарную выходную мощность 16 Вт, создавая приемлемое звуковое сопровождение для ваших любимых фильмов и программ. Два HDMI-порта предоставляют возможность подключать различные устройства, такие как игровые консоли или медиаплееры, расширяя ваши возможности для развлечений. Телевизор BQ предлагает простое и эффективное решение для тех, кто ищет надежное устройство без лишних технологий, сосредоточенное на качестве изображения и базовой функциональности.
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Теги товара: 40", 40" Smart-TV, без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
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