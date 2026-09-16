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Телевизор BQ 40F40B Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор BQ 40F40B Black

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Телевизор BQ 40F40B Black - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
2
  • Телевизор BQ 40F40B Black - фото 1
  • Телевизор BQ 40F40B Black - фото 2
  • Телевизор BQ 40F40B Black - фото 3
  • Телевизор BQ 40F40B Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 040 руб. 
Начислим 193 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721022
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Телевизор BQ 40F40B Black
12 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
95х58х10
Вес, кг.
5.6

Описание товара Телевизор BQ 40F40B Black

Телевизор BQ – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для вашего домашнего развлекательного центра. Этот телевизор, представленный в классическом черном цвете, производится в Китае и обладает экраном с диагональю 40 дюймов (102 см), что обеспечивает насыщенные впечатления от просмотра. Используя технологию Direct LED, телевизор предлагает яркое и четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD), гарантируя, что каждый кадр будет выглядеть великолепно. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавность движения и делает просмотр динамичных сцен более захватывающим. Телевизор оснащен цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-T2 и DVB-T, позволяя вам наслаждаться разнообразными телепередачами без необходимости в дополнительном оборудовании. Несмотря на отсутствие поддержки Smart TV и Wi-Fi, устройство компенсирует это надежной функциональностью для стандартного просмотра. Аудиосистема телевизора имеет суммарную выходную мощность 16 Вт, создавая приемлемое звуковое сопровождение для ваших любимых фильмов и программ. Два HDMI-порта предоставляют возможность подключать различные устройства, такие как игровые консоли или медиаплееры, расширяя ваши возможности для развлечений. Телевизор BQ предлагает простое и эффективное решение для тех, кто ищет надежное устройство без лишних технологий, сосредоточенное на качестве изображения и базовой функциональности.

Отзывы о товаре Телевизор BQ 40F40B Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Развернуть
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BQ – это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для вашего домашнего развлекательного центра. Этот телевизор, представленный в классическом черном цвете, производится в Китае и обладает экраном с диагональю 40 дюймов (102 см), что обеспечивает насыщенные впечатления от просмотра. Используя технологию Direct LED, телевизор предлагает яркое и четкое изображение с разрешением 1920x1080 пикселей (Full HD), гарантируя, что каждый кадр будет выглядеть великолепно. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавность движения и делает просмотр динамичных сцен более захватывающим. Телевизор оснащен цифровыми тюнерами DVB-C, DVB-T2 и DVB-T, позволяя вам наслаждаться разнообразными телепередачами без необходимости в дополнительном оборудовании. Несмотря на отсутствие поддержки Smart TV и Wi-Fi, устройство компенсирует это надежной функциональностью для стандартного просмотра. Аудиосистема телевизора имеет суммарную выходную мощность 16 Вт, создавая приемлемое звуковое сопровождение для ваших любимых фильмов и программ. Два HDMI-порта предоставляют возможность подключать различные устройства, такие как игровые консоли или медиаплееры, расширяя ваши возможности для развлечений. Телевизор BQ предлагает простое и эффективное решение для тех, кто ищет надежное устройство без лишних технологий, сосредоточенное на качестве изображения и базовой функциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор BQ 40F40B Black - по цене 12040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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