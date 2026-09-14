Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32" HD LED Smart черный/серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32" HD LED Smart черный/серебристый
Телевизоры Polarline — это сочетание современного дизайна, передовых технологий и практичности. Модель с диагональю 32 дюйма (81 см) представлена в элегантном черном цвете, идеально вписываясь в интерьер любого стиля. Телевизор оснащен разрешением 1366x768 пикселей и использует технологию подсветки экрана Direct LED, обеспечивая яркое и четкое изображение. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что делает просмотр комфортным и плавным. Благодаря поддержке Smart TV и Wi-Fi, пользователи могут легко подключаться к интернету и наслаждаться потоковым контентом на любимых платформах. Телевизор оборудован тремя HDMI и двумя USB портами для подключения различных мультимедийных устройств. Дополнительно, модель поддерживает цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T и DVB-T2, что обеспечивает доступ к большому количеству телеканалов без необходимости в дополнительном оборудовании. Возможность монтажить телевизор на стене с помощью крепления стандарта VESA 200x100 добавляет еще больше гибкости в планировке пространства. С весом 4,2 кг вместе с подставкой, телевизор Polarline является отличным выбором для тех, кто ищет доступное и функциональное решение для создания медиацентра в своем доме.
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