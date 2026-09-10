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Телевизор BBK 32" 32LEM-1070/T2C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор BBK 32" 32LEM-1070/T2C

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Телевизор BBK 32&quot; 32LEM-1070/T2C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор BBK 32&quot; 32LEM-1070/T2C - фото 1
  • Телевизор BBK 32&quot; 32LEM-1070/T2C - фото 2
  • Телевизор BBK 32&quot; 32LEM-1070/T2C - фото 3
  • Телевизор BBK 32&quot; 32LEM-1070/T2C - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 423123
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Аксессуары для Телевизор BBK 32" 32LEM-1070/T2C



Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, см
60х50х10
Вес, кг.
5.2

Описание товара Телевизор BBK 32" 32LEM-1070/T2C

Телевизор для дома и офиса, обладающий высоким качеством картинки и прекрасным дизайном. Конструкторы модели старались сделать ее эстетичной, простой и красивой, имеющей максимальную функциональность и удобство в эксплуатации

Отзывы о товаре Телевизор BBK 32" 32LEM-1070/T2C




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Описание
Телевизор для дома и офиса, обладающий высоким качеством картинки и прекрасным дизайном. Конструкторы модели старались сделать ее эстетичной, простой и красивой, имеющей максимальную функциональность и удобство в эксплуатации
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор BBK 32" 32LEM-1070/T2C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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