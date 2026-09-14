Телевизор BBK 24LEX-7245/TS2C 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 24LEX-7245/TS2C 24" HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless белый
Телевизор BBK с диагональю 24 дюйма (61 см) — это стильное и функциональное устройство для вашего дома. Выполненный в элегантном белом цвете, он станет ярким акцентом в любом интерьере. Телевизор оснащен экраном с технологией Direct LED, обеспечивающей яркие и четкие изображения с разрешением 1366x768, что соответствует стандарту 720p (HD). Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, что делает просмотр еще более комфортным. С поддержкой операционной системы Яндекс ТВ и Smart TV, вы получаете доступ к широкому спектру приложений и онлайн-контенту, а встроенный Wi-Fi модуль позволяет легко подключаться к интернету. Телевизор поддерживает все популярные цифровые стандарты вещания: DVB-C, DVB-T2 и DVB-S2, гарантируя разнообразие каналов и контента. Аудиосистема с суммарной выходной мощностью 10 Вт обеспечивает качественное и чистое звучание. Для подключения внешних устройств предусмотрено два HDMI и два USB порта, что обеспечивает удобство и многофункциональность использования. Телевизор BBK — это отличное сочетание качества, стиля и функциональности, которое подойдет как для дома, так и для офиса.
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