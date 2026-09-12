Телевизор LCD 32" FAMILY SMART 32LF5000T ASANO
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 677588
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки AAA x 2 шт., документация, опоры 2 шт, пульт, саморезы крепления опоры 2 шт, список АСЦ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
80
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
75х46х10
Вес, кг.
4.64
Описание товара Телевизор LCD 32" FAMILY SMART 32LF5000T ASANO
LED-телевизор Asano 32LF5000T черного цвета оснащен 32-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080. Модель поддерживает технологию Smart TV и подключается к Интернету без проводов благодаря наличию модуля Wi-Fi. Тюнеры DVB-C, DVB-C2, DVB-T и DVB-T2 используются при просмотре цифрового ТВ. LED-телевизором Asano 32LF5000T можно управлять через мобильное приложение. Настенный монтаж устройства производится с помощью крепления VESA 200x100.
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Бренд
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Комплектация
батарейки AAA x 2 шт., документация, опоры 2 шт, пульт, саморезы крепления опоры 2 шт, список АСЦ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
80
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Беларусь
LED-телевизор Asano 32LF5000T черного цвета оснащен 32-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080. Модель поддерживает технологию Smart TV и подключается к Интернету без проводов благодаря наличию модуля Wi-Fi. Тюнеры DVB-C, DVB-C2, DVB-T и DVB-T2 используются при просмотре цифрового ТВ. LED-телевизором Asano 32LF5000T можно управлять через мобильное приложение. Настенный монтаж устройства производится с помощью крепления VESA 200x100.
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Телевизор LCD 32" FAMILY SMART 32LF5000T ASANO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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