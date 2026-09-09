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Телевизор Polarline 32" 32PL13TC-SM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Polarline 32" 32PL13TC-SM

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Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 2
Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 3
Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 4
Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 5
Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 6
Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 7
Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 8
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Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 1
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 2
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 3
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 4
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 5
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 6
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 7
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 8
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 9
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 10
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 11
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 12
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 13
  • Телевизор Polarline 32&quot; 32PL13TC-SM - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301992
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Аксессуары для Телевизор Polarline 32" 32PL13TC-SM



Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, подставки под телевизор, винты крепления подставки, пульт дистанционного управления, элементы питания, инструкция пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
да
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
41
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
55х40х10
Вес, кг.
4.9

Описание товара Телевизор Polarline 32" 32PL13TC-SM

Телевизор Polarline 32-дюймовый с поддержкой Smart TV и операционной системой Android TV создан для тех, кто ценит современные технологии и высокое качество изображения. Эта модель сочетает в себе стильный дизайн и функциональность, что делает ее идеальным выбором для дома. Основные характеристики телевизора Polarline включают в себя: - Диагональ экрана: 32 дюйма, обеспечивающая четкое и яркое изображение. - Поддержка 3D для еще более захватывающего опыта просмотра. - Частота обновления 60 Гц для плавного отображения динамичных сцен. - Подключение к интернету через Wi-Fi, позволяющее легко использовать возможности Smart TV. - Операционная система Android TV предоставляет доступ к разнообразным приложениям и потоковым сервисам. - Три порта HDMI позволяют подключать различные устройства, такие как игровые консоли и медиаплееры, с максимальным удобством. - Два USB-порта для простого подключения внешних носителей. - Выходная мощность аудиосистемы составляет 16 Вт, что обеспечивает качественное звуковое сопровождение. - Возможность крепления на стену с помощью стандарта VESA 200x100. Вес устройства без подставки составляет всего 3,7 кг, что делает его легким для установки и перемещения. С подставкой вес увеличивается до 4,2 кг. При работе телевизор потребляет 41 Вт энергии, что делает его экономичным в использовании. Телевизоры Polarline 2019 года выпуска — это отличное сочетание стоимости и производительности, удовлетворяющее потребности современных пользователей в качественном и функциональном домашнем развлечении.

Отзывы о товаре Телевизор Polarline 32" 32PL13TC-SM




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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, подставки под телевизор, винты крепления подставки, пульт дистанционного управления, элементы питания, инструкция пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
да
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
41
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор Polarline 32-дюймовый с поддержкой Smart TV и операционной системой Android TV создан для тех, кто ценит современные технологии и высокое качество изображения. Эта модель сочетает в себе стильный дизайн и функциональность, что делает ее идеальным выбором для дома. Основные характеристики телевизора Polarline включают в себя: - Диагональ экрана: 32 дюйма, обеспечивающая четкое и яркое изображение. - Поддержка 3D для еще более захватывающего опыта просмотра. - Частота обновления 60 Гц для плавного отображения динамичных сцен. - Подключение к интернету через Wi-Fi, позволяющее легко использовать возможности Smart TV. - Операционная система Android TV предоставляет доступ к разнообразным приложениям и потоковым сервисам. - Три порта HDMI позволяют подключать различные устройства, такие как игровые консоли и медиаплееры, с максимальным удобством. - Два USB-порта для простого подключения внешних носителей. - Выходная мощность аудиосистемы составляет 16 Вт, что обеспечивает качественное звуковое сопровождение. - Возможность крепления на стену с помощью стандарта VESA 200x100. Вес устройства без подставки составляет всего 3,7 кг, что делает его легким для установки и перемещения. С подставкой вес увеличивается до 4,2 кг. При работе телевизор потребляет 41 Вт энергии, что делает его экономичным в использовании. Телевизоры Polarline 2019 года выпуска — это отличное сочетание стоимости и производительности, удовлетворяющее потребности современных пользователей в качественном и функциональном домашнем развлечении.
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Отзывы


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