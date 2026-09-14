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Телевизор AIWA LED 32NG-H1301B 32" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор AIWA LED 32NG-H1301B 32"

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
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  • Телевизор AIWA LED 32NG-H1301B 32&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734751
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Характеристики

Бренд
AIWA
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, компонентный, коаксиальный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х46х11
Вес, кг.
4.7

Описание товара Телевизор AIWA LED 32NG-H1301B 32"

Телевизор LED AIWA 32NG-H1301B: качественный просмотр любимых фильмов и сериалов. Погрузитесь в мир ярких эмоций с телевизором AIWA 32NG-H1301B! Диагональ экрана — 32 дюйма, технология LED обеспечивает чёткое и насыщенное изображение. С телевизором AIWA 32NG-H1301B ваш досуг станет ещё интереснее!

Отзывы о товаре Телевизор AIWA LED 32NG-H1301B 32"




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Характеристики
Бренд
AIWA
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
3 x HDMI, 2 x USB, компонентный, коаксиальный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор LED AIWA 32NG-H1301B: качественный просмотр любимых фильмов и сериалов. Погрузитесь в мир ярких эмоций с телевизором AIWA 32NG-H1301B! Диагональ экрана — 32 дюйма, технология LED обеспечивает чёткое и насыщенное изображение. С телевизором AIWA 32NG-H1301B ваш досуг станет ещё интереснее!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор AIWA LED 32NG-H1301B 32" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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