Телевизор LEFF 32" 32F240S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 890 руб.
В наличии
Код товара: 587099
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 890 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Аксессуары для Телевизор LEFF 32" 32F240S
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
-
В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Размеры в упаковке, см
79х50х12
Вес, кг.
4.1
Описание товара Телевизор LEFF 32" 32F240S
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 32-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 470 руб.2368 руб. в СплитТелевизор Asano 24" 24LH7011T White
-
В наличииЦена 9 790 руб.2448 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LH1010T
-
В наличииЦена 9 790 руб.2448 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LH1020S
-
В наличииЦена 9 790 руб.2448 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LF1120T
-
В наличииЦена 9 900 руб.2475 руб. в СплитТелевизор ASANO LCD 32" 32LH1110T
-
В наличииЦена 10 300 руб.2575 руб. в СплитТелевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32" HD LED Smart Яндекс.ТВ белый
-
В наличииЦена 10 540 руб.2635 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LF1130S
-
В наличииЦена 10 870 руб.2718 руб. в СплитТелевизор Sber SDX-32H3114 32" HD LED Smart Салют ТВ Frameless ч...
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитТелевизор Asano 32LH7011T(Smart,белый)
-
В наличииЦена 11 930 руб.2983 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LH7010T
-
В наличииЦена 12 040 руб.3010 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LH7030S(Smart)
-
В наличииЦена 12 040 руб.3010 руб. в СплитТелевизор BQ 40F40B Black
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 32-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Телевизор LEFF 32" 32F240S - данный товар вы можете купить по цене 9890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор LEFF 32" 32F240S