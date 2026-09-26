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Телевизор Starwind SW-LED24SG304 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Starwind SW-LED24SG304 черный

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Телевизор Starwind SW-LED24SG304 черный - фото 1
Телевизор Starwind SW-LED24SG304 черный - фото 2
Телевизор Starwind SW-LED24SG304 черный - фото 3
Телевизор Starwind SW-LED24SG304 черный - фото 4
Телевизор Starwind SW-LED24SG304 черный - фото 5
Телевизор Starwind SW-LED24SG304 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
2
  • Телевизор Starwind SW-LED24SG304 черный - фото 1
  • Телевизор Starwind SW-LED24SG304 черный - фото 2
  • Телевизор Starwind SW-LED24SG304 черный - фото 3
  • Телевизор Starwind SW-LED24SG304 черный - фото 4
  • Телевизор Starwind SW-LED24SG304 черный - фото 5
  • Телевизор Starwind SW-LED24SG304 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619664
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMIх2, USBх2, коаксиальный, CI+, RJ-45
Выходы
выхож на наушники
Особенности звука
Dolby Digital, Dolby Pulse
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1366 x 768
Серия
Starwind SW-LED24SG304
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, документация, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный, HDMIх2, USBх2, коаксиальный, CI+, RJ-45, выход на наушники
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х37х10
Вес, кг.
6.75

Описание товара Телевизор Starwind SW-LED24SG304 черный

Starwind SW-LED24SG304 – это яркий и красочный телевизор с богатым набором функций Smart TV. Экран девайса подходит для любых целей: просмотра динамичных спортивных передач, фильмов в хорошем качестве и актуальных видеоигр. Это достигается благодаря частоте обновления дисплея 60 Гц, формату изображения HD c максимальным разрешением до 1366х768 и широкими углами обзора по вертикали и горизонтали – до 178 градусов. Картинка Starwind SW-LED24SG304 выглядит насыщенной, сочной, но остаётся сбалансированной и реалистичной. Взаимодействие с интерфейсом прибора облегчает наличие виртуального ассистента Алисы, которая выполняет большой набор голосовых команд. Она не только ищет подходящие названия по стриминговым платформам, но также может переключить трек, показать актуальную погоду или завести будильник.

Отзывы о товаре Телевизор Starwind SW-LED24SG304 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMIх2, USBх2, коаксиальный, CI+, RJ-45
Выходы
выхож на наушники
Особенности звука
Dolby Digital, Dolby Pulse
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1366 x 768
Серия
Starwind SW-LED24SG304
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, документация, подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
24
Развернуть
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный, HDMIх2, USBх2, коаксиальный, CI+, RJ-45, выход на наушники
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Китай
Описание
Starwind SW-LED24SG304 – это яркий и красочный телевизор с богатым набором функций Smart TV. Экран девайса подходит для любых целей: просмотра динамичных спортивных передач, фильмов в хорошем качестве и актуальных видеоигр. Это достигается благодаря частоте обновления дисплея 60 Гц, формату изображения HD c максимальным разрешением до 1366х768 и широкими углами обзора по вертикали и горизонтали – до 178 градусов. Картинка Starwind SW-LED24SG304 выглядит насыщенной, сочной, но остаётся сбалансированной и реалистичной. Взаимодействие с интерфейсом прибора облегчает наличие виртуального ассистента Алисы, которая выполняет большой набор голосовых команд. Она не только ищет подходящие названия по стриминговым платформам, но также может переключить трек, показать актуальную погоду или завести будильник.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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