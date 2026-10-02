Top.Mail.Ru
Телевизор Asano 32" 32LF1130S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Asano 32" 32LF1130S

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Asano 32&quot; 32LF1130S - фото 1
Телевизор Asano 32&quot; 32LF1130S - фото 2
Телевизор Asano 32&quot; 32LF1130S - фото 3
Телевизор Asano 32&quot; 32LF1130S - фото 4
Телевизор Asano 32&quot; 32LF1130S - фото 5
Телевизор Asano 32&quot; 32LF1130S - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LF1130S - фото 1
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LF1130S - фото 2
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LF1130S - фото 3
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LF1130S - фото 4
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LF1130S - фото 5
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LF1130S - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 400 руб. 
Начислим 183 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 290148
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Asano 32" 32LF1130S
11 400 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор Asano 32" 32LF1130S



Характеристики

Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, см
76х48х11
Вес, кг.
5.4

Описание товара Телевизор Asano 32" 32LF1130S

ASANO – японский бренд, существующий с 1978 года. К настоящему моменту по всему миру продано более 40 миллионов устройств. Такая популярность бренда объясняется отличным соотношением «цена – качество» и надежностью. Техника проходит строгий технический контроль на всех этапах производства. Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 80 см. Модель Asano 32LF1130S обладает экраном с разрешением 1920x1080 (FullHD), таймером сна, электронным телегидом, поддержкой субтитров.

Отзывы о товаре Телевизор Asano 32" 32LF1130S




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Описание
ASANO – японский бренд, существующий с 1978 года. К настоящему моменту по всему миру продано более 40 миллионов устройств. Такая популярность бренда объясняется отличным соотношением «цена – качество» и надежностью. Техника проходит строгий технический контроль на всех этапах производства. Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 80 см. Модель Asano 32LF1130S обладает экраном с разрешением 1920x1080 (FullHD), таймером сна, электронным телегидом, поддержкой субтитров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Asano 32" 32LF1130S - стоимость товара 11400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...