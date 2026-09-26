Телевизор Asano 32" 32LF1120T
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Аксессуары для Телевизор Asano 32" 32LF1120T
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
-
В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Описание товара Телевизор Asano 32" 32LF1120T
Телевизор ASANO 32LF1120T — это идеальный выбор для гостиной с небольшой площадью. Он имеет экран с разрешением 1920x1080 пикселей, который воспроизводит яркое, реалистичное изображение. Современная технология цифрового шумоподавления отлично отсеивает помехи и искажения, за счет чего пользователь получает максимальное удовольствие от высококачественной картинки.Акустическая система состоит из двух 7-ваттных динамиков. Она способна создавать эффект полного погружения в события, которые возникают перед глазами пользователей. К устройству без проблем можно подключать игровую приставку, портативный жесткий диск, накопители данных через HDML и USB-порты. В комплект входит пульт дистанционного управления, который помогает переходить с одного канала на другой, регулировать настройки и менять громкость. Частота обновления телевизора составляет 60 Гц.В устройстве имеется цифровой тюнер с поддержкой диапазонов DVB-C, DVB-T2. Также телевизор поддерживает функцию TimeShift. Таким образом, становится возможным поставить на паузу или перемотать назад любимую передачу. Также ASANO 32LF1120T способен записать видео, когда пользователь не успевает посмотреть сериал или фильм. Большое количество интерфейсов позволяет подключать различную технику. Телевизор можно размещать на горизонтальной поверхности или фиксировать на стене.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 540 руб.2635 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LF1130S
-
В наличииЦена 12 040 руб.3010 руб. в СплитТелевизор BQ 40F40B Black
-
В наличииЦена 13 970 руб.3493 руб. в СплитТелевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz D...
-
В наличииЦена 14 120 руб.3530 руб. в СплитТелевизор Hyundai 40" H-LED40BT3001 черный/серебристый
-
В наличииЦена 14 170 руб.3543 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32" (L32MB-ARU KZ)
-
В наличииЦена 14 190 руб.3548 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A4S RU 32" HD черный
-
В наличииЦена 14 510 руб.3628 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF1030S
-
В наличииЦена 15 130 руб.3783 руб. в СплитТелевизор Xiaomi A Pro 32 2026 32" L32MB-APRU
-
В наличииЦена 15 750 руб.3938 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF7010T
-
В наличииЦена 17 050 руб.4263 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A5S RU 32" FullHD QLED черный
-
В наличииЦена 17 090 руб.4273 руб. в СплитТелевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 17 660 руб.4415 руб. в СплитТелевизор Sber SDX-43U5500DBA 43" LED Салют ТВ Frameless 4K Ultr...
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Отзывы о товаре Телевизор Asano 32" 32LF1120T