Телевизор TCL 75P8L 75" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738000
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, подставка, пульт ДУ, шнур питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
35
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, RJ-45 (Ethernet), компонентный, композитный, CI+/PCMCIA, для наушников
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.9х1.15х0.2
Вес, кг.
34.2
Описание товара Телевизор TCL 75P8L 75" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный
Телевизор TCL 75P8L с диагональю 75" подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр благодаря разрешению 4K Ultra HD и панели QLED. Смарт ТВ и встроенный Wi-Fi расширяют доступ к онлайн-контенту.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, подставка, пульт ДУ, шнур питания
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
35
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, RJ-45 (Ethernet), компонентный, композитный, CI+/PCMCIA, для наушников
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x400
Энергопотребление при работе, Вт
280
Страна производитель
Китай
Телевизор TCL 75P8L с диагональю 75" подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр благодаря разрешению 4K Ultra HD и панели QLED. Смарт ТВ и встроенный Wi-Fi расширяют доступ к онлайн-контенту.
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Телевизор TCL 75P8L 75" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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